Dívida de 30 euros acaba em 20 anos de cadeia para acusada de matar em Alverca

Supremo rejeitou recurso de uma das arguidas no caso do jovem assassinado no centro da cidade em Fevereiro de 2024 e aplicou-lhe vinte anos de prisão, após confirmação de um enredo de vingança, invasão de domicílio e confronto que terminou em homicídio.

O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) decidiu rejeitar e julgar totalmente improcedente o recurso interposto por uma das arguidas envolvidas no assassinato de um jovem de 19 anos no centro da cidade de Alverca em Fevereiro de 2024.

Os juízes do Supremo confirmaram na íntegra a pena única de 20 anos de prisão efectiva que lhe havia sido aplicada e valida em absoluto as decisões anteriores do Tribunal da Relação de Lisboa e do Juízo Central Criminal de Loures. Consultado por O MIRANTE, o acórdão do Supremo confirma um enredo de vingança, invasão de domicílio e um confronto em grupo que terminou em homicídio.

Nos dias 4 e 5 de Fevereiro de 2024, confirmou o tribunal, duas arguidas deslocaram-se à residência do ofendido, situada em Lisboa. Utilizando as chaves da habitação sem estarem autorizadas, as duas jovens entraram no imóvel e furtaram várias peças de vestuário pertencentes à vítima.

A origem do conflito prendia-se com uma alegada dívida 30 euros, que o ofendido teria subtraído a uma das arguidas. Após dar pela falta das suas roupas, a vítima tentou negociar com as arguidas, voluntariando-se para pagar o valor em dívida em troca da devolução dos seus bens.

* Notícia desenvolvida na edição impressa de O MIRANTE