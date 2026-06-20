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Sociedade | 20-06-2026 17:10

Fugia da prisão há seis anos e foi caçada na Póvoa de Santa Iria

FOTO ILUSTRATIVA – FOTO DR
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PSP diz que a detida tinha dez pedidos pendentes relacionados com processos-crime, a maioria deles por furto.

Uma mulher de 62 anos conseguiu fugir das autoridades durante seis anos para evitar cumprir uma pena de prisão efectiva de nove meses e acabou por ser descoberta e detida pela Polícia de Segurança Pública (PSP) da Póvoa de Santa Iria no passado dia 13 de Junho. A mulher, de 62 anos, tinha a pender sob si um mandado de detenção fora de flagrante delito. Segundo a PSP, a suspeita encontrava-se a ser procurada para cumprimento de pena pelo crime de furto simples, praticado em 2020. As autoridades indicam ainda que a detida tinha dez pedidos pendentes relacionados com outros processos-crime, alguns ainda em curso e outros já transitados em julgado, todos associados a crimes contra o património.
De acordo com a PSP, este histórico revelava uma conduta evasiva perante a justiça e o incumprimento das responsabilidades decorrentes dos processos judiciais. Após a detenção a mulher foi conduzida de imediato ao Estabelecimento Prisional de Tires, onde iniciou o cumprimento da pena aplicada.

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