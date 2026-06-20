Mais salas de aula e biblioteca reforçam rede escolar de Samora Correia

A Câmara Municipal de Benavente aprovou por unanimidade um investimento superior a 205 mil euros destinado à aquisição e instalação de novos espaços educativos na Escola Básica das Acácias e na Escola Secundária Professor João Fernandes Pratas, em Samora Correia.

Na Escola Básica das Acácias serão instaladas duas novas salas de aula para o 1.º Ciclo, uma medida que visa dar resposta ao aumento do número de alunos registado nos últimos anos. A intervenção contempla ainda a criação de uma biblioteca escolar, um equipamento de que a escola não dispõe actualmente e que é considerado essencial para promover hábitos de leitura, apoiar a aprendizagem e facilitar o acesso à informação por parte dos alunos.

Na Escola Secundária Professor João Fernandes Pratas está prevista a instalação de seis salas destinadas ao ensino de instrumentos musicais. A medida surge no âmbito da implementação do Ensino Integrado da Música e permitirá criar condições adequadas para o desenvolvimento desta nova oferta educativa no Agrupamento de Escolas de Samora Correia já a partir do próximo ano lectivo.

O investimento será concretizado através de concurso público e, segundo o município, constitui uma resposta directa às necessidades da comunidade escolar, acompanhando o crescimento populacional do concelho e reforçando as condições da escola pública.