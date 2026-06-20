uma parceria com o Jornal Expresso
20/06/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 20-06-2026 21:00

Mais salas de aula e biblioteca reforçam rede escolar de Samora Correia

Mais salas de aula e biblioteca reforçam rede escolar de Samora Correia
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O crescimento da população escolar na maior freguesia do concelho de Benavente continua a pressionar a rede educativa, levando o município a avançar com novos investimentos para responder às necessidades de alunos e professores.

A Câmara Municipal de Benavente aprovou por unanimidade um investimento superior a 205 mil euros destinado à aquisição e instalação de novos espaços educativos na Escola Básica das Acácias e na Escola Secundária Professor João Fernandes Pratas, em Samora Correia.
Na Escola Básica das Acácias serão instaladas duas novas salas de aula para o 1.º Ciclo, uma medida que visa dar resposta ao aumento do número de alunos registado nos últimos anos. A intervenção contempla ainda a criação de uma biblioteca escolar, um equipamento de que a escola não dispõe actualmente e que é considerado essencial para promover hábitos de leitura, apoiar a aprendizagem e facilitar o acesso à informação por parte dos alunos.
Na Escola Secundária Professor João Fernandes Pratas está prevista a instalação de seis salas destinadas ao ensino de instrumentos musicais. A medida surge no âmbito da implementação do Ensino Integrado da Música e permitirá criar condições adequadas para o desenvolvimento desta nova oferta educativa no Agrupamento de Escolas de Samora Correia já a partir do próximo ano lectivo.
O investimento será concretizado através de concurso público e, segundo o município, constitui uma resposta directa às necessidades da comunidade escolar, acompanhando o crescimento populacional do concelho e reforçando as condições da escola pública.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1775
    17-06-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1775
    17-06-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1775
    17-06-2026
    Capa Vale Tejo
    17-06-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região