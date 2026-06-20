Onda de calor: ULS Lezíria activa Plano de Contingência em Alerta Amarelo

Essa medida visa minimizar o impacto das temperaturas extremas na saúde da população, assegurar a continuidade da prestação de cuidados e preservar a capacidade de resposta dos serviços, com especial atenção aos grupos mais vulneráveis.

A Unidade Local de Saúde (ULS) da Lezíria activou o Plano de Contingência para a Resposta Sazonal em Saúde – Módulo Verão, em Alerta Amarelo (Nível 1), tendo em conta a previsão de elevadas temperaturas para os próximos dias, reforçando assim as medidas de prevenção, vigilância e preparação dos serviços de saúde.

Essa medida visa minimizar o impacto das temperaturas extremas na saúde da população, assegurar a continuidade da prestação de cuidados e preservar a capacidade de resposta dos serviços, com especial atenção aos grupos mais vulneráveis, nomeadamente pessoas idosas, crianças, doentes crónicos e pessoas em situação de maior isolamento.

Entre as principais medidas adoptadas destacam-se a reorganização da actividade programada dos Cuidados de Saúde Primários e Hospitalares, o reforço da monitorização da actividade assistencial e a permanente avaliação da capacidade de resposta dos serviços, permitindo ajustar as medidas à evolução das condições meteorológicas.

Recomendações à população

A ULS Lezíria recomenda a adopção de medidas de autoproteção, em especial por parte das pessoas mais vulneráveis, nomeadamente: beber água regularmente, mesmo sem sentir sede; permanecer, sempre que possível, em locais frescos, climatizados ou devidamente ventilados; evitar a exposição solar e a realização de esforços físicos durante as horas de maior calor; utilizar roupa leve, larga e de cores claras; manter as habitações frescas, fechando janelas e persianas durante o dia e promovendo o arejamento dos espaços durante a noite; reforçar a vigilância e a hidratação das pessoas idosas e de outras pessoas em situação de maior vulnerabilidade.

A ULS Lezíria apela ainda à colaboração de familiares, cuidadores e vizinhos, incentivando o acompanhamento regular das pessoas mais vulneráveis durante este período de calor intenso. Em caso de doença aguda, recomenda-se o contacto prévio com a Linha SNS 24 (808 24 24 24), antes de recorrer a um serviço de saúde, excepto em situações de emergência ou de risco de vida, nas quais deve ser contactado de imediato o 112.