uma parceria com o Jornal Expresso
20/06/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 20-06-2026 15:07

Onda de calor: ULS Lezíria activa Plano de Contingência em Alerta Amarelo

Calor Quente sol
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Essa medida visa minimizar o impacto das temperaturas extremas na saúde da população, assegurar a continuidade da prestação de cuidados e preservar a capacidade de resposta dos serviços, com especial atenção aos grupos mais vulneráveis.

A Unidade Local de Saúde (ULS) da Lezíria activou o Plano de Contingência para a Resposta Sazonal em Saúde – Módulo Verão, em Alerta Amarelo (Nível 1), tendo em conta a previsão de elevadas temperaturas para os próximos dias, reforçando assim as medidas de prevenção, vigilância e preparação dos serviços de saúde.

Essa medida visa minimizar o impacto das temperaturas extremas na saúde da população, assegurar a continuidade da prestação de cuidados e preservar a capacidade de resposta dos serviços, com especial atenção aos grupos mais vulneráveis, nomeadamente pessoas idosas, crianças, doentes crónicos e pessoas em situação de maior isolamento.

Entre as principais medidas adoptadas destacam-se a reorganização da actividade programada dos Cuidados de Saúde Primários e Hospitalares, o reforço da monitorização da actividade assistencial e a permanente avaliação da capacidade de resposta dos serviços, permitindo ajustar as medidas à evolução das condições meteorológicas.

Recomendações à população

A ULS Lezíria recomenda a adopção de medidas de autoproteção, em especial por parte das pessoas mais vulneráveis, nomeadamente: beber água regularmente, mesmo sem sentir sede; permanecer, sempre que possível, em locais frescos, climatizados ou devidamente ventilados; evitar a exposição solar e a realização de esforços físicos durante as horas de maior calor; utilizar roupa leve, larga e de cores claras; manter as habitações frescas, fechando janelas e persianas durante o dia e promovendo o arejamento dos espaços durante a noite; reforçar a vigilância e a hidratação das pessoas idosas e de outras pessoas em situação de maior vulnerabilidade.
A ULS Lezíria apela ainda à colaboração de familiares, cuidadores e vizinhos, incentivando o acompanhamento regular das pessoas mais vulneráveis durante este período de calor intenso. Em caso de doença aguda, recomenda-se o contacto prévio com a Linha SNS 24 (808 24 24 24), antes de recorrer a um serviço de saúde, excepto em situações de emergência ou de risco de vida, nas quais deve ser contactado de imediato o 112.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1775
    17-06-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1775
    17-06-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1775
    17-06-2026
    Capa Vale Tejo
    17-06-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região