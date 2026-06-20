Unidade de saúde tipo B vai avançar em Aveiras de Cima com seis médicos partilhe no Facebook Presidente da Câmara de Azambuja garante que a USF modelo B “está de pedra e cal”, ficará sediada em Aveiras de Cima e terá seis médicos interessados, com possibilidade de dar resposta a Alcoentre e Manique do Intendente.

A abertura de um concurso público internacional para a criação de duas unidades de saúde familiar (USF) modelo C, isto é, geridas pelo sector social cooperativo ou privado, não inviabiliza a criação de uma USF modelo B que irá avançar em Aveiras de Cima. A garantia foi deixada pelo presidente da Câmara de Azambuja, Silvino Lúcio (PS), na última reunião do executivo municipal. “Não houve abandono nenhum do modelo B”, afirmou, garantindo que essa solução “está de pedra e cal” e ficará sediada em Aveiras de Cima. Segundo o autarca, há seis médicos interessados em integrar essa unidade. Quanto à USF modelo C, acrescentou, ficará instalada em Azambuja.

Silvino Lúcio, em resposta à vereadora do PSD, Margarida Lopes, vincou que os médicos irão “com certeza” aos centros de saúde de Manique do Intendente e de Alcoentre para atender utentes dessas freguesias do alto concelho, mas reconheceu que ainda não sabe quanto custarão as adaptações necessárias no Centro de Saúde de Aveiras de Cima, explicando que neste momento não reúne condições para acolher em gabinete toda a equipa de médicos. Esse levantamento de necessidades, adiantou, está a ser feito pelos técnicos municipais.

A vereadora Margarida Lopes quis saber quanto vai custar ao município adaptar o Centro de Saúde de Aveiras de Cima para garantir condições de funcionamento à USF-B, sobretudo tendo em conta que foram gastos “milhares de euros” em Alcoentre, na requalificação da extensão de saúde. A eleita social-democrata questionou ainda se, depois desse investimento, as instalações de Alcoentre não terão condições para acolher a unidade, questionando “quem vai para lá”.