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Sociedade | 21-06-2026 13:12

Apanhados com penas por cumprir em VFX e Póvoa de Santa Iria

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Dois homens foram apanhados a conduzir sem carta e condenados a pagar coimas para não irem presos.

A Divisão Policial de Vila Franca de Xira efectuou, a 17 de junho, duas detenções na sequência do cumprimento de mandados judiciais, ambos relacionados com o crime de condução sem habilitação legal. A primeira intervenção ocorreu na freguesia de Vila Franca de Xira, onde as autoridades detiveram um homem de 70 anos. Em causa estava um mandado de detenção fora de flagrante delito referente a factos ocorridos em Janeiro de 2025, que resultaram na aplicação de uma pena de 26 dias de prisão subsidiária, passível de substituição pelo pagamento de uma multa. Já na freguesia da Póvoa de Santa Iria, a PSP procedeu à detenção de um homem de 44 anos, também devido a um mandado por condução sem habilitação legal, reportado a um crime cometido em 2022, ao qual correspondia uma pena de 20 dias de prisão subsidiária, igualmente substituível por caução pecuniária. Em ambos os casos, após a liquidação do valor da multa pelos detidos, os indivíduos foram restituídos à liberdade pelas autoridades.

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