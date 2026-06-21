Arruda dos Vinhos lança caça ao javali para conter praga em meio urbano

O município de Arruda dos Vinhos, em parceria com as associações de caçadores do concelho, estão a promover várias acções de caça ao javali para tentar mitigar o aparecimento desta praga junto de áreas urbanas, como aconteceu recentemente.

A informação foi avançada em reunião de câmara pelo vice-presidente do município, Paulo Pinto, que garantiu que o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) tem sido informado da situação. “Já fizeram uma batida aos javalis na última semana mas as coisas não correram como esperávamos, há muitas crias neste momento e não conseguimos ainda chegar até elas. Mas vamos em breve fazer nova batida para, pelo menos, poder afugentá-los das zonas urbanas onde há muita população”, explicou o autarca.

Nas últimas semanas, recorde-se, vários moradores de Arruda dos Vinhos relataram e filmaram varas de javalis à solta nos parques, jardins e passeios das localidades. Alguns deles com crias pequenas. Apesar de parecerem inofensivos, os javalis em ambiente urbano podem representar vários riscos relevantes, não tanto por serem “predadores agressivos”, mas sobretudo pelo seu tamanho, comportamento imprevisível quando se sentem ameaçados e pelo impacto que têm no espaço urbano.

Um dos perigos mais sérios são os atropelamentos e colisões com automóveis. Um javali adulto pode pesar entre 60 e 150 quilos, o que significa que um embate com um carro pode causar danos graves no veículo, ferimentos sérios ou risco elevado em estradas secundárias e vias rápidas pouco iluminadas.

Em meio urbano estes animais são conhecidos por revolver relvados e jardins à procura de alimento, destruir canteiros e hortas urbanas, danificar campos desportivos e espaços verdes e escavar terrenos, causando erosão e instabilidade local, gerando custos elevados de manutenção para autarquias e privados.

Os javalis podem também ser portadores de doenças e parasitas que afectam outros animais e, em alguns casos, podem ter impacto indirecto na saúde pública, como a leptospirose, parasitas intestinais e risco de contaminação de água e solos em zonas urbanas. Além disso, a sua presença em lixo urbano aumenta a dispersão de resíduos e agentes patogénicos.