Coruche recebe Festival da Juventude com música e desporto
Três dias de programação juntam concertos, DJs, competições e actividades ao ar livre, numa aposta do município em reforçar a oferta dirigida aos mais jovens.
O Festival da Juventude de Coruche regressa ao concelho entre 16 e 18 de Julho, com um cartaz musical encabeçado por Bárbara Bandeira e Edmundo Inácio, anunciou o município.
De acordo com a informação divulgada pela câmara, o evento decorre ao longo de três dias e combina música, desporto e actividades ao ar livre, com iniciativas distribuídas por vários espaços do concelho.
Além dos concertos, a programação inclui actuações de DJs, momentos de animação nocturna, competições desportivas e propostas dinamizadas em articulação com o movimento associativo local.
O festival integra ainda actividades como futebol, basquetebol, padel, iniciativas náuticas e momentos ligados à dança, numa oferta pensada sobretudo para o público jovem.
Segundo o município, o Festival da Juventude tem vindo a consolidar a sua presença no calendário de Verão do concelho, procurando atrair novos públicos e promover a participação da comunidade local.