Coruche recebe Festival da Juventude com música e desporto

O Festival da Juventude de Coruche regressa ao concelho entre 16 e 18 de Julho, com um cartaz musical encabeçado por Bárbara Bandeira e Edmundo Inácio, anunciou o município.

De acordo com a informação divulgada pela câmara, o evento decorre ao longo de três dias e combina música, desporto e actividades ao ar livre, com iniciativas distribuídas por vários espaços do concelho.

Além dos concertos, a programação inclui actuações de DJs, momentos de animação nocturna, competições desportivas e propostas dinamizadas em articulação com o movimento associativo local.

O festival integra ainda actividades como futebol, basquetebol, padel, iniciativas náuticas e momentos ligados à dança, numa oferta pensada sobretudo para o público jovem.

Segundo o município, o Festival da Juventude tem vindo a consolidar a sua presença no calendário de Verão do concelho, procurando atrair novos públicos e promover a participação da comunidade local.