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Sociedade | 21-06-2026 21:00

Eleições para a distrital do Chega podem trazer mudanças em Vila Franca de Xira

Eleições para a distrital do Chega podem trazer mudanças em Vila Franca de Xira
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O resultado das distritais poderá traduzir-se em alterações relevantes na estrutura partidária local de Vila Franca de Xira e influenciar o posicionamento futuro do Chega no concelho.

As eleições para a Comissão Política Distrital de Lisboa do Chega, marcadas para 28 de Junho, poderão ter impacto na organização interna do partido em vários concelhos do distrito, incluindo Vila Franca de Xira. Ao acto eleitoral apresentam-se diferentes candidaturas para liderar a estrutura distrital. Entre elas está a lista encabeçada por Patrícia Almeida, actual vice-presidente da Distrital de Lisboa, deputada à Assembleia da República, vereadora em Loures e membro da Comissão Autárquica Nacional. Em Vila Franca de Xira, esta candidatura conta com o apoio do vereador Carlos Alvarenga, apontado também como potencial candidato à liderança da estrutura concelhia local. Em alternativa surge a candidatura liderada por Pedro Tomé Aleixo, que tem vindo a reunir o apoio de vários autarcas do partido no concelho. Entre os apoiantes encontram-se Diogo Monteiro, líder da bancada municipal do Chega na Assembleia Municipal de Vila Franca de Xira e a vereadora Bárbara Fernandes. O resultado das eleições distritais poderá traduzir-se em alterações relevantes na estrutura partidária local de Vila Franca de Xira e influenciar o posicionamento futuro do Chega no concelho.

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