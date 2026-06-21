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Sociedade | 21-06-2026 07:00

GNR detecta pesca ilegal Paul do Boquilobo e apreende 450 quilos de lagostim

GNR detecta pesca ilegal Paul do Boquilobo e apreende 450 quilos de lagostim
FOTO GNR
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Dois homens foram identificados por pesca ilegal na zona de protecção do Paul do Boquilobo e um deles foi detido por posse de arma proibida. Foram ainda apreendidos 450 quilos de lagostim.

Um homem de 35 anos foi detido, no dia 16 de Junho, pela GNR no concelho da Golegã, por posse de arma proibida. Durante uma fiscalização na zona de protecção natural do Paul do Boquilobo, no concelho da Golegã, os militares da Guarda identificaram dois suspeitos com 35 e 36 anos, que realizavam pesca profissional fora dos locais delimitados para a mesma.
Após as diligências policiais, verificou-se que um dos identificados tinha na sua posse quatro cartuchos zagalote, tendo resultado na detenção do mesmo e apreensão do seguinte material: quatro cartuchos zagalote; 450 quilogramas de lagostim vermelho do Louisiana; uma embarcação; e dois fatos de pesca. O suspeito foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Ministério Público, tendo ainda sido elaborados dois autos de coordenação por pesca ilegal.

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