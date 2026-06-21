Misericórdia de Alhandra celebrou 465 anos de actividade

A Associação do Hospital Civil e Misericórdia de Alhandra celebrou 465 anos de existência, numa festa marcada pela alegria, pelo convívio e pela participação de vários grupos convidados.

O evento, que decorreu a 29 de Maio, contou com a actuação do Grupo de Cantares da Academia Sénior de Alverca; de um grupo de utentes da AHCMA que participa regularmente nas actividades de ginástica e música; bem como do Grupo Instrumental e de Cantares da ABEIV. No final foi interpretado o hino da instituição. A Associação do Hospital Civil e Misericórdia de Alhandra tem origem no século XVI, com alvará datado de 1570, dedicando-se desde então ao apoio dos mais necessitados.

Em 1894, foi-lhe anexado o Hospital de Caridade de Alhandra, fundado em 1851 pela Marquesa da Bemposta, e já no século XX, em 1914, foram aprovados os estatutos da Associação do Hospital Civil e Misericórdia de Alhandra, actualmente reconhecida como Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS).

Durante várias décadas, a instituição desempenhou funções hospitalares. No entanto, com o desenvolvimento do hospital de Vila Franca de Xira, a actividade hospitalar foi diminuindo e, em 1978, a Associação passou definitivamente a funcionar como Lar de Idosos, acolhendo inicialmente 60 pessoas.

A Misericórdia de Alhandra procura proporcionar momentos de convívio, partilha e carinho, aos seus utentes, valorizando igualmente a presença das famílias nestas ocasiões. Alguns desses momentos são as festas de Natal, o Arraial dos Santos Populares ou a Caminhada Sem Idade.

A abertura da celebração dos 456 anos contou com as intervenções do vereador Arlindo Dias, em representação da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, e do Provedor da Misericórdia, José Joaquim Alves, que dirigiram algumas palavras de apreço e reconhecimento.