Sociedade | 21-06-2026 13:10
Pai e filha morrem em queda de oitavo andar em Santarém
Um homem e a filha de 4 anos morreram na madrugada deste domingo, 21 de Junho, após caírem do oitavo andar de um prédio no bairro de São Domingos, em Santarém.
Um homem de 33 anos e a filha de 4 anos morreram na madrugada deste domingo, 21 de Junho, após caírem do oitavo andar de um prédio no bairro de São Domingos, em Santarém, confirmou a O MIRANTE fonte dos Sapadores Bombeiros de Santarém. Tudo aponta para que o homem se tenha precipitado deliberadamente do edifício, localizado na Praceta Habijovem, arrastando a filha para a morte.
O adulto tinha antecedentes de violência doméstica e um processo. Segundo fonte da Direcção Nacional da PSP, e de acordo com testemunhos recolhidos pelas autoridades, “houve uma discussão e depois o adulto terá saltado da janela do oitavo andar onde vivia com a filha de 4 anos”. A investigação passou para a alçada da Polícia Judiciária.
O socorro foi accionado por volta das 03h00 da madrugada e no local estiveram operacionais da Companhia de Sapadores Bombeiros de Santarém, dos Bombeiros Voluntários de Santarém e da PSP.
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