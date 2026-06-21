Sete municípios do distrito recebem apoios para recuperar danos das intempéries

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e a Agência para o Clima (ApC) assinaram no dia 8 de Junho contratos-programa com 29 municípios portugueses para apoiar a recuperação dos danos provocados pelas intempéries que atingiram o país nos primeiros meses do ano. Entre os concelhos abrangidos encontram-se sete do distrito de Santarém: Benavente, Cartaxo, Chamusca, Constância, Coruche, Ourém e Vila Nova da Barquinha. A cerimónia decorreu no espaço SóRio, em Valada do Ribatejo, no Cartaxo, e contou com a presença da ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, autarcas e responsáveis dos organismos públicos envolvidos no processo.

Antes da assinatura, a ministra recordou os momentos vividos durante as intempéries, destacando a visita a Valada, quando a população se encontrava isolada, como o dia mais difícil da sua vida profissional, recordando que nesse dia também foi tomada a decisão de evacuar zonas do Mondego. A governante explicou que os contratos assinados completam um pacote global de 77 milhões de euros financiado através do Fundo Ambiental, tendo o apoio sido dividido entre intervenções estruturais executadas pela APA e obras realizadas directamente pelos municípios.

“Hoje fica tudo assinado, tudo pronto. Passados poucos dias a Agência para o Clima transfere 100% para as câmaras, num sinal de confiança e para ser muito mais célere”, destacou Maria da Graça Carvalho, salientando que este modelo de actuação conjunta demonstrou ser eficaz e poderá servir de exemplo para futuras intervenções. As obras incidem sobretudo na recuperação de diques, margens fluviais, infraestruturas junto às linhas de água e zonas costeiras. “O nosso objectivo é recuperar e dar mais resistência a tudo o que estamos a fazer”, sublinhou.

O presidente da Câmara do Cartaxo, João Heitor, destacou também que o momento demonstra a importância da cooperação entre entidades e defendeu que as dificuldades enfrentadas contribuíram para reforçar a capacidade de resposta das comunidades. Em declarações a O MIRANTE, explicou ainda que, no caso do Cartaxo, a prioridade será a recuperação dos diques. “Primeiro estamos a fazer a limpeza dessas estruturas, depois haverá uma vistoria técnica para identificar os pontos que necessitam de intervenção e, só depois, avançaremos com os investimentos de reabilitação”, explicou.