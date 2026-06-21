Sete municípios do distrito recebem apoios para recuperar danos das intempéries
Contratos-programa assinados entre municípios e agências do Ministério do Ambiente representam cerca de 18 milhões de euros e completam pacote de 77 milhões destinado à recuperação de zonas ribeirinhas e costeiras afectadas pelas tempestades.
A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e a Agência para o Clima (ApC) assinaram no dia 8 de Junho contratos-programa com 29 municípios portugueses para apoiar a recuperação dos danos provocados pelas intempéries que atingiram o país nos primeiros meses do ano. Entre os concelhos abrangidos encontram-se sete do distrito de Santarém: Benavente, Cartaxo, Chamusca, Constância, Coruche, Ourém e Vila Nova da Barquinha. A cerimónia decorreu no espaço SóRio, em Valada do Ribatejo, no Cartaxo, e contou com a presença da ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, autarcas e responsáveis dos organismos públicos envolvidos no processo.
Antes da assinatura, a ministra recordou os momentos vividos durante as intempéries, destacando a visita a Valada, quando a população se encontrava isolada, como o dia mais difícil da sua vida profissional, recordando que nesse dia também foi tomada a decisão de evacuar zonas do Mondego. A governante explicou que os contratos assinados completam um pacote global de 77 milhões de euros financiado através do Fundo Ambiental, tendo o apoio sido dividido entre intervenções estruturais executadas pela APA e obras realizadas directamente pelos municípios.
“Hoje fica tudo assinado, tudo pronto. Passados poucos dias a Agência para o Clima transfere 100% para as câmaras, num sinal de confiança e para ser muito mais célere”, destacou Maria da Graça Carvalho, salientando que este modelo de actuação conjunta demonstrou ser eficaz e poderá servir de exemplo para futuras intervenções. As obras incidem sobretudo na recuperação de diques, margens fluviais, infraestruturas junto às linhas de água e zonas costeiras. “O nosso objectivo é recuperar e dar mais resistência a tudo o que estamos a fazer”, sublinhou.
O presidente da Câmara do Cartaxo, João Heitor, destacou também que o momento demonstra a importância da cooperação entre entidades e defendeu que as dificuldades enfrentadas contribuíram para reforçar a capacidade de resposta das comunidades. Em declarações a O MIRANTE, explicou ainda que, no caso do Cartaxo, a prioridade será a recuperação dos diques. “Primeiro estamos a fazer a limpeza dessas estruturas, depois haverá uma vistoria técnica para identificar os pontos que necessitam de intervenção e, só depois, avançaremos com os investimentos de reabilitação”, explicou.
Ministra afirma que navegabilidade do Tejo está em análise
Questionada sobre a navegabilidade do rio Tejo em parte do seu percurso, a ministra do Ambiente disse ter solicitado à APA uma análise sobre “os prós e os contras” desta reivindicação que tem sido apresentada por vários autarcas da região. “Eu baseio-me em estudos, em factos, em evidência científica. Já pedi ao presidente da APA para analisar os prós e contras. Há questões técnicas que se terão de considerar, mas iremos com certeza considerar, porque já há um pedido de vários autarcas”, disse.
O presidente da Câmara do Cartaxo, João Heitor, é um dos que defende que a navegabilidade do Tejo é importante, sobretudo numa “perspectiva turística” e de valorização do território. O autarca considera, contudo, que o tema exige uma abordagem abrangente, envolvendo não apenas o combate ao assoreamento do rio, mas também a gestão dos caudais. “O Tejo é um rio extraordinário, que une muitos concelhos e que tem de ser cuidado com muita atenção. Há muito trabalho a fazer para garantir que aproveitamos a água, tornamos o território mais seguro e potenciado do ponto de vista económico”, afirmou.