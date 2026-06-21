Talude instável mantém estrada cortada entre Castanheira e Arruda dos Vinhos

Continua cortada a circulação na Estrada Municipal 524-1, na ligação entre a Castanheira do Ribatejo, Loja Nova e Arruda dos Vinhos. A via ficou interdita devido às intempéries que fustigaram o país e que provocaram a queda de árvores num talude adjacente à estrada. Segundo Maria Sobral, moradora na Castanheira do Ribatejo, o corte da estrada tem transtornado a vida das pessoas, sobretudo dos mais idosos. A residente lamenta o tempo que a reparação dos estragos está a demorar e receia que tudo continue na mesma até ao próximo Inverno.

A O MIRANTE, a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira explica que o mau tempo não só obstruiu a faixa de rodagem, como comprometeu a integridade estrutural do talude. De momento, o talude apresenta sinais severos de instabilidade e fragilidade, o que acarreta um risco elevado de novos desprendimentos de terras ou queda de blocos, impossibilitando a circulação em condições de segurança para pessoas e bens. Uma vez que os terrenos são privados, o município explica que já notificou o proprietário para a realização das obras devidas e necessárias na sua propriedade.

Sobre a reposição das redes de telecomunicações e da iluminação pública no local, estas encontram-se em fase de resolução por parte dos respectivos operadores, refere a câmara, em função da disponibilidade das suas equipas técnicas, ainda condicionadas pelo elevado volume de ocorrências decorrentes dos danos provocados pelas tempestades.

A alternativa ao corte da Estrada Municipal 524-1 está assegurada pela N1 / Estrada da Pimenta / Estrada da Carapinha, que dá acesso à Estrada Municipal 524-1 após o troço interdito.