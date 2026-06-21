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Sociedade | 21-06-2026 10:00

ULS nega orientação para afastar utentes do SAP de Benavente

ULS nega orientação para afastar utentes do SAP de Benavente
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Unidade Local de Saúde garante que o encaminhamento através da linha SNS 24 depende apenas de critérios clínicos e da disponibilidade de resposta em cada momento.

A Unidade Local de Saúde Estuário do Tejo garante que “não existe qualquer orientação específica” para não encaminhar utentes para o Serviço de Atendimento Permanente (SAP) de Benavente, esclarecendo que o acesso ao serviço é organizado através do programa nacional Ligue Antes, Salve Vidas.

Em comunicado enviado após a notícia da Comissão de Utentes do Concelho de Benavente, a ULS explica que o SAP funciona exclusivamente para observação de utentes com doença aguda da área da ULS Estuário do Tejo e que o encaminhamento é feito com base na triagem da linha SNS 24.

Segundo a mesma informação, a linha SNS 24 agenda directamente os utentes para as vagas disponíveis nas várias unidades da ULS, incluindo o SAP de Benavente, de acordo com o grau de prioridade clínica. A ULS acrescenta que os utentes podem ser encaminhados para o SAP, para as unidades de cuidados de saúde primários, para as Unidades de Saúde Familiar ou para o Serviço de Urgência do Hospital de Vila Franca de Xira, conforme a avaliação da necessidade assistencial e a capacidade de resposta existente em cada momento.

A ULS Estuário do Tejo assegura que o SAP de Benavente se mantém em funcionamento contínuo, 24 horas por dia, sete dias por semana, no âmbito de uma parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Benavente, estando “globalmente operacional”.

No mesmo comunicado, a unidade admite que, em Maio de 2026, foram registados “constrangimentos pontuais” na disponibilidade de médicos, com um nível de cumprimento das escalas de cerca de 94%. A situação, acrescenta, foi monitorizada e mitigada para assegurar a continuidade da resposta assistencial.

Sobre as preocupações relativas a um eventual modelo de gestão privada da UCSP de Benavente, ou a cenários de reconfiguração, concessão ou encerramento de serviços, a ULS esclarece que “não existe, à data, qualquer decisão ou plano em curso” que preveja a concessão, privatização ou encerramento do SAP ou da UCSP de Benavente.

A Unidade Local de Saúde Estuário do Tejo afirma ainda manter o compromisso de garantir à população o acesso a cuidados de saúde de proximidade, seguros e de qualidade, avaliando continuamente a melhor organização dos serviços em função das necessidades assistenciais.

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