Empresária de Coruche morre em despiste de mota no Alentejo

A empresária Zélia Miguens, de Coruche, morreu na sequência do despiste de um motociclo, ocorrido no domingo, 21 de Junho, ao quilómetro 549,9 da Estrada Regional 2, na zona de Alcáçovas, no concelho de Viana do Alentejo.

O alerta para o acidente foi dado às 13h47, segundo o Comando Sub-Regional do Alentejo Central da Protecção Civil, que confirmou tratar-se de um despiste de motociclo com uma vítima do sexo feminino de 50 anos de idade.

Para o local foram mobilizados os Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo e o helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica sediado em Évora. A vítima foi estabilizada no local pela equipa médica e transportada com vida para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde viria a falecer devido aos ferimentos sofridos.

As causas do acidente vão ser investigadas pela GNR de Évora.