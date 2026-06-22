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Sociedade | 22-06-2026 18:00

Gestão hospitalar da Lezíria ganha palco em intercâmbio europeu

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Administradora hospitalar Alina Gerardo representou a Unidade Local de Saúde da Lezíria no HOPE Exchange Programme, programa europeu que junta profissionais de saúde de mais de 20 países para partilha de conhecimento e boas práticas em gestão hospitalar.

A Unidade Local de Saúde da Lezíria voltou a afirmar a sua presença em redes internacionais de cooperação na área da saúde, ao participar no HOPE Exchange Programme, um prestigiado programa europeu de intercâmbio em gestão hospitalar com mais de quatro décadas de existência. A edição deste ano juntou cerca de 120 profissionais de saúde oriundos de mais de 20 países, entre os quais dez participantes portugueses, tendo como tema central “Segurança do Doente, Experiência do Doente”. Em representação da ULS Lezíria esteve a administradora hospitalar Alina Gerardo, que durante quatro semanas integrou as actividades desenvolvidas no Papageorgiou General Hospital, em Tessalónica, na Grécia. A participação permitiu à representante da ULS Lezíria contactar directamente com diferentes modelos de organização e gestão em saúde, bem como conhecer práticas aplicadas no sistema de saúde grego. O programa incluiu ainda visitas ao AHEPA University General Hospital of Thessaloniki e à sede da 3.ª Região de Saúde da Macedónia, proporcionando uma visão mais abrangente sobre a estrutura e funcionamento dos serviços de saúde naquele país.

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