Habitação mostra duas realidades no Ribatejo: uma pressionada por Lisboa e outra à procura de investimento

Os dados da Pordata, com base no INE, mostram concelhos da região com realidades muito diferentes, mas uma tendência comum: a habitação valorizou em todos e passou a ser um dos principais sinais de desigualdade territorial. Entre Vila Franca de Xira, já empurrado pela pressão da Área Metropolitana de Lisboa, e Abrantes, onde os valores continuam baixos mas a construção perde fôlego, há duas regiões: uma onde há falta de casa a preços comportáveis e outra onde há falta investimento para renovar e atrair população.

Vila Franca de Xira joga noutro campeonato. Em 2024 o valor mediano da avaliação bancária das casas chegou a 1.882 euros por metro quadrado, acima da média nacional de 1.662 euros. O preço mediano de venda atingiu 2.267 euros/m² nas casas novas e 2.086 euros/m² nas existentes. É também o maior mercado dos sete concelhos analisados pelo nosso jornal, com 65.517 alojamentos familiares concluídos em 2022, densidade de 206 alojamentos por km² e mais 401 novas casas do que no triénio 2018-2020. A oferta cresce mas cresce dentro de um mercado já caro.

Benavente confirma a força da proximidade a Lisboa. Tem apenas 15.115 alojamentos e a menor densidade do grupo, 29 por km², mas está longe de ser barato: avaliação bancária de 1.325 euros/m² e preços de venda de 1.591 euros/m² nas casas novas e 1.527 euros/m² nas existentes. Foi o concelho onde a avaliação mais subiu face a 2021, com uma variação de 45,1%, e somou mais 148 novas casas face ao triénio anterior.

Santarém surge numa posição intermédia. A capital de distrito tinha 34.883 alojamentos familiares, o segundo maior parque entre estes municípios, e uma densidade de 63,1 alojamentos por km². A avaliação bancária fixou-se em 1.191 euros/m², abaixo da média nacional, mas as casas novas venderam-se por 1.473 euros/m², valor superior ao de Tomar, Ourém e Torres Novas. O dado mais preocupante é a quebra de 64 novas casas face ao triénio 2018-2020, sinal de que a centralidade do concelho não está a ser acompanhada por nova oferta.

Tomar e Ourém mostram mercados próximos, embora com nuances. Tomar regista 26.121 alojamentos, densidade de 74,4 por km², avaliação bancária de 1.151 euros/m² e venda de casas novas a 1.195 euros/m², contra 907 euros/m² nas existentes. Ourém tem um parque maior, com 29.945 alojamentos, densidade de 71,8 por km², avaliação de 1.105 euros/m² e preços de 1.071 euros/m² nas novas e 990 euros/m² nas existentes. Ambos aumentaram a construção, mas de forma moderada: mais 35 casas em Tomar e mais 46 em Ourém.

Torres Novas aparece como o mercado mais equilibrado do grupo de concelhos do Médio Tejo. Com 21.057 alojamentos e a maior densidade entre os concelhos interiores analisados, 78 por km², tinha uma avaliação bancária de 1.082 euros/m². As casas novas venderam-se por 928 euros/m² e as existentes por 878 euros/m², valores ainda relativamente contidos. A subida de 52 novas casas face ao triénio anterior mostra algum dinamismo sem colocar o concelho nos patamares de maior pressão.

No extremo mais acessível está Abrantes. O concelho tinha 25.155 alojamentos, densidade de 35,2 por km² e a avaliação bancária mais baixa dos sete municípios, 904 euros/m². As vendas ficaram em 693 euros/m² nas casas novas e 717 euros/m² nas existentes. Mas o preço baixo também denuncia fragilidade: Abrantes foi, com Santarém, um dos únicos concelhos onde houve menos casas novas do que no triénio 2018-2020, neste caso menos 15.