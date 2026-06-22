Infraestruturas de Portugal empurra reparações das vias mais danificadas de Arruda para 2027

Câmara municipal reuniu-se à porta fechada com responsáveis da Infraestruturas de Portugal para ficar a conhecer o cronograma do que vai ser feito e as notícias não são animadoras. Carlos Alves, presidente do município, promete continuar a pressionar aquele organismo público.

A Infraestruturas de Portugal (IP) já tem delineada a estratégia para reabilitar a rede rodoviária do concelho de Arruda dos Vinhos, fortemente afectada e em grande parte destruída pelas intempéries do último inverno. O plano abrange intervenção num total de 11 ocorrências registadas na região, mas os condutores que utilizam as vias secundárias e os principais eixos de ligação terão de munir-se de uma dose extra de paciência nos próximos meses: as obras estruturais mais complexas e os troços degradados com maior volume de tráfego são precisamente os que vão demorar mais tempo a ficar reparados, avisou a IP, em reunião à porta fechada com o município na última semana.

No topo da lista das intervenções mais demoradas está a EN 248 (entre os km 15,7 e 25,2), inserida na Fase 2 de conservação correctiva da IP. Por se tratar de um agravamento de condições pré-existentes e não se enquadrar no regime de contratação especial, o projecto está ainda em fase de revisão para o lançamento de um concurso público. A IP prevê que a consignação da obra só aconteça entre o 4.º trimestre de 2026 e o 1.º trimestre de 2027.

* Notícia desenvolvida na edição impressa de O MIRANTE