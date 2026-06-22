IP avança com estabilização da EN248 em Arruda dos Vinhos

Foi consignada a empreitada de estabilização do aterro na Estrada Nacional 248 (EN248), ao quilómetro 24, no concelho de Arruda dos Vinhos, numa intervenção com um investimento total de 791 mil euros e um prazo de execução previsto de 150 dias.

A obra tem como objectivo a estabilização da estrutura do aterro rodoviário e a reabilitação dos sistemas de drenagem longitudinal e transversal, incluindo os respectivos órgãos complementares e uma passagem hidráulica, abrangendo um troço com cerca de 100 metros de extensão. Segundo a informação divulgada, a fase mais exigente da empreitada decorrerá durante os trabalhos de terraplanagem, que incluem a substituição dos materiais que constituem o aterro rodoviário e o reforço da fundação da via.

Antes dessa fase, serão realizados trabalhos preparatórios de limpeza, desmatação dos taludes existentes e execução das terraplenagens necessárias à intervenção.

Devido ao impacto estrutural dos trabalhos previstos, será necessário proceder ao corte integral da estrada durante parte da obra. Para minimizar os constrangimentos à circulação, será implementado um desvio provisório no local, permitindo circulação alternada. A intervenção pretende reforçar as condições de segurança e garantir maior estabilidade e durabilidade da infraestrutura rodoviária naquele troço da EN248.

