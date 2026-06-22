Santarém na lista negra dos distritos com mais acidentes rodoviários este ano
Santarém está na lista negra dos distritos com mais acidentes rodoviários com vítimas mortais este ano, contabilizando com 22 mortes na estrada entre 1 de Janeiro e 18 de Junho de 2026.
Santarém está na lista negra dos distritos com mais acidentes rodoviários com vítimas mortais este ano, contabilizando com 22 mortes na estrada entre 1 de Janeiro e 18 de Junho de 2026. Os dados foram divulgados pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR).
A nível nacional, os número de mortos nas estradas portuguesas aumentou cerca de 25% este ano em relação ao mesmo período de 2025, tendo os mais de 70.000 acidentes registados provocado 227 vítimas mortais, segundo a ANSR. Os dados disponíveis indicam que até 18 de Junho foram registados 70.117 acidentes rodoviários no país, que provocaram 227 mortos, 1.191 feridos graves e 19.128 feridos ligeiros.
Em relação ao mesmo período do ano passado, ocorreram mais seis mil acidentes e registaram-se mais 46 vítimas mortais e mais 31 feridos graves, enquanto os feridos ligeiros foram menos 395. Segundo a ANSR, Lisboa foi o distrito com mais vítimas mortais (32), seguido de Leiria, Santarém e Porto, com 22 cada um.
Os dados da ANSR dizem respeito às vítimas mortais cujo óbito foi declarado no local do acidente ou a caminho do hospital. A Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária – Visão Zero 2030, que tem como meta reduzir em 50% as mortes e feridos graves nas estradas portuguesas até 2030 e alcançar zero mortos e feridos graves até 2050, foi no dia 19 de Junho colocada em consulta pública.