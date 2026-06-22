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Sociedade | 22-06-2026 17:21

Trucidada por comboio na Ribeira de Santarém

Trucidada por comboio na Ribeira de Santarém
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Desconhecem-se as razões da vítima em estar na linha do caminho de ferro

Uma mulher na casa dos 50 anos foi trucidada por um comboio perto da passagem de nível no centro da Ribeira de Santarém, concelho de Santarém. A ocorrência aconteceu cerca das 15h11 e duas horas depois uma das linhas permanecia cortada, fazendo-se apenas a circulação numa linha que tem o sentido de sul para norte, ou seja, a linha de Lisboa-Entroncamento, em alternância.

Segundo o comandante da Companhia Sapadores Bombeiros de Santarém, Carlos Grazina, a corporação enviou para o local uma viatura de desencarceramento e os Bombeiros Voluntários de Santarém participaram nas operações com uma ambulância.

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