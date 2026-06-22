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Sociedade | 22-06-2026 15:00

ULS Lezíria convida doentes com catarata a partilhar a sua experiência

ULS Lezíria convida doentes com catarata a partilhar a sua experiência
foto HDS Comunicação
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A informação recolhida permitirá complementar os indicadores clínicos tradicionais com dados reportados pelos próprios doentes, proporcionando uma visão mais abrangente do impacto do tratamento no seu bem-estar e qualidade de vida.

Os doentes com catarata acompanhados pela Unidade Local de Saúde (ULS) da Lezíria serão convidados a participar numa iniciativa de recolha de informação sobre a sua qualidade de vida e estado de saúde através de questionários digitais. A participação é voluntária e todos os dados serão tratados de forma confidencial, em conformidade com o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) e restantes normas de privacidade aplicáveis.
A iniciativa decorre no âmbito do projecto Agendas Mobilizadoras – Value4Health, financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), em parceria com a Promptly Health. O objectivo é integrar a perspectiva dos doentes na avaliação dos cuidados prestados, contribuindo para uma abordagem mais centrada na pessoa.
Os participantes receberão uma mensagem SMS com uma ligação para um questionário simples e de fácil preenchimento. Os inquéritos foram concebidos para serem intuitivos e acessíveis, incluindo diferentes tipos de perguntas que permitem acompanhar a evolução da condição clínica ao longo do percurso assistencial. A informação recolhida permitirá complementar os indicadores clínicos tradicionais com dados reportados pelos próprios doentes, proporcionando uma visão mais abrangente do impacto do tratamento no seu bem-estar e qualidade de vida.
Com esta iniciativa, a ULS Lezíria pretende reforçar o seu compromisso com a inovação e a transformação digital em saúde, promovendo a utilização de ferramentas que valorizam a experiência dos utentes e contribuem para cuidados cada vez mais personalizados e orientados para os resultados que realmente importam aos doentes.


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