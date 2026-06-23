Azambuja reforça financiamento da Central Municipal de Operações de Socorro

A Câmara Municipal de Azambuja formalizou a assinatura dos aditamentos aos protocolos de cooperação com as entidades parceiras da Central Municipal de Operações de Socorro, actualizando os apoios financeiros para o funcionamento do sistema de emergência.

A Câmara Municipal de Azambuja formalizou a assinatura dos aditamentos aos protocolos de cooperação com as três entidades parceiras que asseguram o funcionamento da Central Municipal de Operações de Socorro (CMOS), reforçando o investimento na segurança e protecção civil do concelho.

Com esta revisão, o município passa a atribuir um apoio anual de 70.718,70 euros a cada uma das corporações de Bombeiros Voluntários de Alcoentre e de Azambuja, valores que serão pagos em 12 prestações mensais.

No mesmo enquadramento, o protocolo com a Delegação de Aveiras de Cima da Cruz Vermelha Portuguesa passa a fixar uma transferência anual de 47.145,80 euros, igualmente repartida em doze mensalidades.

Segundo a autarquia, a CMOS assegura a centralização de chamadas de emergência, a triagem imediata e a gestão de meios de socorro. O município sublinha que este modelo integrado permite ganhos de eficiência, economia de escala e uma resposta mais eficaz a situações de urgência no território.