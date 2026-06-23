Escolas de Vila Franca de Xira e PSP unidas pelo ambiente Divisão da PSP de VFX proporcionou um dia diferente às crianças no Jardim Constan-tino Palha - foto O MIRANTE partilhe no Facebook O Jardim Constantino Palha transformou-se num espaço de aprendizagem ambiental, com jogos, demonstrações e acções pedagógicas dirigidas aos mais novos. A iniciativa da PSP contou com a participação de uma dezena de escolas do concelho de Vila Franca de Xira.

A Divisão Policial de Vila Franca de Xira da PSP assinalou o Dia Mundial do Ambiente no Jardim Constantino Palha, em Vila Franca de Xira. A iniciativa decorreu no dia 12 de Junho e contou com a participação de uma dezena de escolas do concelho, cerca de mil alunos do ensino pré-escolar e do primeiro ciclo.

O objectivo foi promover a educação ambiental, incentivar a racionalização dos recursos naturais, combater a pegada ecológica e sensibilizar a comunidade para o impacto e a urgência das alterações climáticas. “É mais uma forma de podermos envolver uma série de entidades, apelando pedagogicamente para aquilo que é a promoção de uma cultura verde, uma economia verde, dirigida aos mais pequenos. O futuro está em causa e tem e deve ser salvaguardado”, disse a O MIRANTE o comandante da Divisão Policial de Vila Franca de Xira da PSP, Bruno Pereira.

A polícia esteve representada pela brigada de protecção ambiental, sediada no Comando Metropolitano de Lisboa. O agente principal Vítor Costa foi um dos que explicou às crianças as actividades que podem prejudicar o ambiente e, sobretudo, explicar o resgate e a recuperação de animais.

A brigada é actualmente composta por seis elementos cuja missão principal é fiscalizar operadores que prejudicam o meio ambiente, lojas de animais, venda ou comércio ilegal de aves exóticas, fiscalização do comércio e da aquisição de plantas exóticas, além de prestar apoio ao ICNF. “Várias chamadas chegam-nos directamente através dos colegas das esquadras ou através de civis. O mais habitual são as descargas poluentes nas ribeiras, quer acidentais quer propositadas, e a libertação de produtos químicos”, explica.

Crianças aprenderam com os polícias formas de poderem proteger o ambiente - foto O MIRANTE

Aprender a proteger o ambiente através da brincadeira Os jogos e as actividades do Dia Mundial do Ambiente foram dinamizados por entidades parceiras. Cláudia Camarinha, educadora marinha e bióloga do departamento de educação do Oceanário de Lisboa, esteve durante a manhã a falar às crianças sobre tubarões e a desconstruir mitos ligados a este animal. Através de jogos, os mais novos tiveram oportunidade de ficar a conhecer a evolução dos tubarões e ainda as ameaças que os oceanos enfrentam.

A Fundação Benfica também participou na iniciativa com o seu projecto Kid Fun. Nuno Lourenço, colaborador da fundação, falou às crianças de valores humanos através da baliza dos valores. Os mais novos foram ainda convidados a responder a um questionário sobre o ambiente. Um dos momentos mais apreciados foi a presença da águia do Benfica, que desfilou junto dos alunos.

O Centro Equestre das Cachoeiras levou dois cavalos, o Atlas e o Varatojo, para as crianças experimentarem andar, muitas pela primeira vez. O centro existe desde 2018 pela mão de Verónica Almeida Santos, que fez o curso de técnica de equitação e, depois de oito anos a dar aulas, abriu a própria escola. O centro tem aulas diárias da parte da tarde e aos fins de semana todo o dia e ainda organiza passeios a cavalo, actividades escolares, estágios e acampamentos. Alguns dos alunos do centro têm necessidades educativas especiais.

Centro Equestre das Cachoeiras - foto O MIRANTE

Nuno Lourenço da Fundação Benfica - foto O MIRANTE