Famílias de Castelo do Bode estão há mais de 24 horas sem água e pedem solução definitiva

Sete habitações localizadas na Estrada de Castelo do Bode, na freguesia de São Pedro de Tomar, encontram-se há mais de 24 horas sem acesso a água, numa situação que os moradores classificam como insustentável e que dizem ser apenas o mais recente episódio de um problema que se arrasta há vários anos.

Em declarações a O MIRANTE, Eulália Fernandes, uma das residentes afectadas, explica que as habitações nunca foram ligadas à rede pública de abastecimento, dependendo de um fornecimento provisório assegurado pela EDP. Segundo a moradora de 53 anos, essa situação deveria ter sido resolvida em 2008, quando, de acordo com uma comunicação da EDP enviada na altura, o então SMAS de Tomar — actualmente integrado na Tejo Ambiente — deveria ter assumido o abastecimento de água às habitações. “Passaram-se 18 anos e as pessoas aqui continuam dependentes de um fornecimento provisório que agora corre o risco de desaparecer definitivamente. A EDP já nos disse que vai cortar o abastecimento futuramente”, ressalta, explicando que o corte actual terá sido provocado por uma ruptura numa conduta, mas que até ao momento não houve qualquer informação concreta sobre a reposição do serviço.

A falta de uma solução definitiva para o abastecimento de água já tinha sido denunciada na reunião da Câmara Municipal de Tomar de 1 de Junho por Paulo Jardim, em representação dos moradores. Na ocasião, o presidente da câmara, Tiago Carrão, afirmou desconhecer o alegado compromisso assumido em 2008 pelo então SMAS de Tomar, mas garantiu que iria procurar esclarecimentos junto da EDP e Tejo Ambiente. O autarca sublinhou ainda que qualquer solução terá de respeitar os enquadramentos legais existentes, adiantando que o município iria contactar a Tejo Ambiente para apurar o ponto de situação do investimento necessário e avaliar de que forma este poderá ser concretizado.

Uma reportagem que pode ler desenvolvida numa próxima edição de O MIRANTE