Mulheres que conquistam espaço na engenharia no Ribatejo

No Dia Internacional da Mulher na Engenharia, celebrado a 23 de Junho, três profissionais ligadas ao sector agroalimentar mostram que o talento, a dedicação e a competência não têm género.

No Dia Internacional da Mulher na Engenharia, assinalado a 23 de Junho, três profissionais ligadas ao sector agroalimentar mostram que a presença feminina é cada vez mais forte numa área tradicionalmente associada aos homens. Sara Francisco, engenheira agrónoma na Vititejo, Carmen Santos, engenheira de Produção Alimentar, e Joana Pereira, engenheira de Produção Animal, partilham percursos marcados pela dedicação, competência e paixão pelas suas profissões.

As três reconhecem que ainda existem desafios, mas acreditam que as novas gerações encaram a engenharia de forma mais inclusiva.Os seus exemplos demonstram que o futuro da engenharia no Ribatejo também se escreve no feminino.

Texto completo para ler na próxima edição semanal de O MIRANTE.