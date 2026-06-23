PSP detém cinco pessoas por ameaças, droga e álcool ao volante em Vila Franca de Xira

A PSP deteve cinco pessoas por vários crimes nos dias 20 e 21 de Junho, no concelho de Vila Franca de Xira. As detenções ocorreram nas freguesias de Vila Franca de Xira, Póvoa de Santa Iria, Alverca do Ribatejo e Alhandra e envolveram crimes de ameaças, tráfico de estupefacientes e condução sob o efeito do álcool.

A ocorrência mais grave teve lugar no dia 20 de Junho, em Vila Franca de Xira, onde um jovem de 17 anos foi detido pelo crime de ameaças. A PSP foi chamada ao local devido a uma desordem e encontrou uma ambulância a prestar assistência a uma mulher e a um homem que tinha sido agredido momentos antes. Segundo a polícia, o suspeito admitiu a agressão, alegando que a vítima estava a ajudar uma mulher que mantém uma relação amorosa com o seu pai.

Na presença dos agentes, o jovem terá continuado a ameaçar a vítima com novas agressões e ameaças de morte. O lesado manifestou intenção de apresentar queixa e afirmou recear pela sua integridade física. O suspeito foi detido, constituído arguido e posteriormente notificado para comparecer no Ministério Público de Vila Franca de Xira.

Já no dia 21 de Junho, na Póvoa de Santa Iria, um homem de 25 anos foi detido por suspeitas de tráfico de droga. Durante uma acção de policiamento de visibilidade, os agentes abordaram o indivíduo após detectarem um comportamento considerado suspeito numa zona associada ao consumo e tráfico de droga. O homem entregou voluntariamente 21 sacos contendo haxixe, tendo sido apreendidos 37,98 gramas da substância, equivalentes a cerca de 76 doses individuais.

No mesmo dia, a polícia deteve ainda três condutores por conduzirem sob o efeito do álcool. Em Alverca do Ribatejo foram detidos dois homens, de 59 e 54 anos, que acusaram taxas de álcool no sangue de 1,53 g/l e 1,24 g/l, respectivamente. Em Alhandra foi detido um homem de 38 anos, que apresentava uma taxa de álcool de 2,09 g/l.

Todos os detidos foram libertados e notificados para comparecer nos serviços do Ministério Público da Comarca de Lisboa Norte, em Vila Franca de Xira.

Em comunicado, a PSP sublinha que continuará a desenvolver acções de prevenção e combate a este tipo de criminalidade, considerada prioritária pelo impacto que tem no sentimento de segurança da população.