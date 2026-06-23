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Sociedade | 23-06-2026 18:00

Recolhas de sangue na Casa do Campino em Santarém

Recolhas de sangue na Casa do Campino em Santarém
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O Grupo de Dadores de Sangue de Pernes vai organizar três dádivas de sangue na Casa do Campino, em Santarém, nos dias 3, 10 e 17 de Julho, das 15h00 às 19h30.

O Grupo de Dadores de Sangue de Pernes vai organizar três dádivas de sangue na Casa do Campino, em Santarém, nos dias 3, 10 e 17 de Julho, das 15h00 às 19h30. As iniciativas contam com a habitual colaboração do Instituto Português do Sangue e da Transplantação.

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