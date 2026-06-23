Santarém vai procurar investidores privados para instalar hotel na antiga EPC

O executivo da Câmara de Santarém aprovou, com os votos favoráveis do PSD e do Chega, o avanço das diligências com vista à captação de investimento privado para instalar uma unidade hoteleira de referência na antiga Escola Prática de Cavalaria (EPC). Os quatro vereadores do PS votaram contra, alegando que a informação disponibilizada, nomeadamente a localização, só chegou em cima da reunião e que a decisão deve ser articulada com um plano global para a antiga EPC.

Os vereadores Pedro Ribeiro e Nuno Domingos frisaram que o PS não é contra a instalação de uma unidade na antiga EPC, junto ao Convento de São Francisco. “Somos contra que nos documentos que vieram a reunião de câmara não esteja definida a área de intervenção. Que passados quase 20 anos que este espaço está sob gestão da câmara não haja um plano geral para saber o que ali se pretende fazer. A Escola Prática de Cavalaria é um conjunto arquitectónico da maior importância para a cidade e para o país não pode ser tratado sem plano e sobretudo não podemos hipotecar para as próximas décadas espaços que depois podem não articular com a intervenção futura”, partilhou Pedro Ribeiro nas redes sociais.

Uma posição que mereceu críticas do presidente do município, João Leite (PSD), que na reunião do executivo referiu, por mais de uma vez, que se os vereadores do PS não conhecem os planos para a ex-EPC é porque não querem, já que os mesmos estão plasmados no Programa Centro Vivo, apresentado este ano e que esteve recentemente em discussão pública. “O mesmo partido que abandonou em 2005 a Escola Prática Cavalaria quis, esta tarde, atrasar o processo de revitalização do nosso Centro Histórico e da nossa EPC em particular”, acusou o presidente nas redes sociais, poucas horas após a reunião de câmara de 22 de Junho.

João Leite deixou claro que não se estava a tomar uma decisão definitiva sobre o assunto mas apenas a mandatar os serviços para apresentarem soluções com vista à captação de investimento privado para instalar uma unidade hoteleira na antiga EPC. A decisão final, seja qual for a modalidade jurídica que os serviços proponham, caberá sempre ao executivo, vincou o presidente. “O que foi aprovado hoje é a criação das condições para avaliar, com rigor, a melhor solução para este espaço. Santarém precisa de decisões com coragem. É isso que estamos a fazer”, acrescentou.

O vereador do Chega, Pedro Correia, votou a favor da proposta e enumerou alguns pontos que considera fundamentais para a sua posição, entre eles a preservação do património público, a atracção de investimento privado e a dinamização económica, o reforço da competitividade territorial que um equipamento desse tipo proporciona e a não alienação do património, que deverá continuar propriedade municipal.

