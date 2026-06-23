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Sociedade | 23-06-2026 10:00

Tesouros ribatejanos entre os finalistas regionais às Novas 7 Maravilhas de Portugal

Tesouros ribatejanos entre os finalistas regionais às Novas 7 Maravilhas de Portugal
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Edifícios ou espaços emblemáticos de Santarém, Alpiarça, Rio Maior e Golegã estão entre os finalistas do Alentejo e Ribatejo às Novas 7 Maravilhas de Portugal.

Estão apurados os finalistas do Alentejo e Ribatejo às Novas 7 Maravilhas de Portugal nas categorias Religião, Arquitetura do Século XX, Arquitetura do Século XXI e Turismo, com a cidade de Santarém a apurar dois edifícios emblemáticos: a Catedral de Santarém (na categoria Religião) e o Mercado Municipal (na categoria século XX). Destaque ainda para o apuramento da Casa Museu dos Patudos, em Alpiarça, e das Salinas de Rio Maior (categoria Turismo), enquanto a Casa-Estúdio Carlos Relvas, na Golegã, é finalista na categoria História.

Na categoria Religião os finalistas são: Catedral de Portalegre; Catedral de Santarém. Na categoria Século XX estão apurados para a final o Centro de Artes e Cultura de Ponte de Sor; e o Mercado Municipal de Santarém. Na categoria Século XXI são finalistas: Herdade do Freixo (Redondo); e Tiago Cabaço Wunery (Estremoz). Na categoria Turismo os finalistas são: Casa Museu dos Patudos (Alpiarça); Salinas de Rio Maior.

Os castelos de Marvão e de Monsaraz são finalistas na categoria Castelos e na categoria Grandes Obras estão a Barragem do Alqueva (Beja) e o Aqueduto da Amoreira (Elvas). Em História, além da Casa-Estúdio Carlos Relvas, na Golegã, estão apuradas para a final as Ruínas de São Cucufate (Vidigueira).

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