Águas do Ribatejo apela à moderação do consumo de água durante o Verão

As temperaturas elevadas provocam aumentos de consumo de água que, em alguns sistemas, chegam a duplicar face ao Inverno, alerta o director-geral da empresa intermunicipal Águas do Ribatejo, que defende comportamentos mais conscientes por parte dos consumidores.

Miguel Carrinho, director-geral da Águas do Ribatejo, aprendeu com o seu pai, que foi autarca na Chamusca, a respeitar as pessoas e a trabalhar para lhes dar mais qualidade de vida

O director-geral da empresa intermunicipal Águas do Ribatejo apelou à utilização moderada da água da rede pública, alertando que as temperaturas elevadas estão a provocar aumentos de consumo que, em alguns sistemas, chegam a duplicar face ao Inverno. “Chegamos a ter, em muitos sistemas, consumos de água que são o dobro e, em alguns casos, até mais do dobro do que aquilo que acontece nos períodos de Inverno”, afirmou Miguel Carrinho, explicando que este aumento está associado sobretudo à rega de jardins, manutenção de relvados e utilização de piscinas.

Miguel Carrinho sublinhou que, embora os sistemas de abastecimento sejam dimensionados com margens de segurança, “não têm uma capacidade infinita”, podendo situações de consumo elevado, associadas a períodos de calor intenso, colocar pressão significativa sobre as infraestruturas. O responsável alertou ainda para o impacto dessa pressão na resposta a situações críticas, como os incêndios rurais, uma vez que a disponibilidade de água é essencial para o combate às chamas. “Quando já existe uma pressão muito grande sobre os sistemas, pode levar, em situações limite, a alguma falha”, disse.

Nesse sentido, apelou a comportamentos “mais conscientes”, sobretudo no que classificou como utilizações “não prioritárias ou supérfluas”, como regas intensivas, lavagens de pátios ou mesmo a prática de molhar paredes e telhados com o objectivo de arrefecer as habitações, práticas cuja eficácia, com temperaturas superiores a 40 graus, é “muito reduzida”, representando sobretudo desperdício de água. Relativamente às piscinas, o director-geral defendeu uma gestão mais eficiente da água, evitando substituições frequentes. “Há formas de tratar a água e mantê-la até de um ano para o outro”, referiu, apontando vantagens ambientais e económicas.

Miguel Carrinho destacou também que o aumento dos consumos implica maior esforço dos sistemas, o que “eleva o risco de avarias e eventuais falhas no abastecimento”. Sobre as perspectivas para o Verão, marcado por previsões de temperaturas elevadas e ondas de calor, o responsável garantiu que as entidades gestoras estão a implementar medidas para reforçar a resiliência dos sistemas, mas ressalvou que essas soluções não são suficientes por si só. “A resposta terá necessariamente de ser colectiva”, afirmou, defendendo a conjugação de esforços entre entidades gestoras, municípios e consumidores.

A Águas do Ribatejo é uma empresa intermunicipal responsável pela gestão dos sistemas de abastecimento de água e de saneamento em vários concelhos do Vale do Tejo, incluindo, entre outros, Salvaterra de Magos, Almeirim, Alpiarça, Benavente, Chamusca, Coruche e Torres Novas.