Alenquer, Vila Franca de Xira, Benavente e Azambuja continuam a ganhar habitantes

Os concelhos de Alenquer, Arruda dos Vinhos, Vila Franca de Xira, Benavente e Azambuja voltaram a registar crescimento populacional em 2025, segundo as estimativas anuais divulgadas pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

No Oeste, Alenquer atingiu os 50.718 habitantes, mais 507 do que no ano anterior e mais 5.273 relativamente a 2021. Também Arruda dos Vinhos manteve a trajectória de crescimento dos últimos anos, alcançando os 16.018 residentes, mais 1.144 do que há quatro anos.

Na Grande Lisboa, Vila Franca de Xira continua a afirmar-se como um dos concelhos mais populosos da região. Em 2025 contabilizava 152.007 habitantes, mais 823 do que em 2024 e mais 11.752 do que em 2021.

Já na Lezíria do Tejo, Benavente registou 33.923 habitantes, um aumento de 383 pessoas face ao ano anterior, enquanto Azambuja alcançou os 22.755 residentes, mais 189 do que em 2024. Também Santarém e Coruche apresentaram evolução positiva. A capital de distrito chegou aos 62.278 habitantes, mais 390 do que no ano anterior, enquanto Coruche contabilizou 18.164 residentes, mais 138 do que em 2024.

A nível regional, a Lezíria do Tejo atingiu os 265.049 habitantes em 2025. Comparando com os 241.065 residentes registados em 2021, a sub-região ganhou 23.984 habitantes em quatro anos, consolidando uma das mais expressivas dinâmicas de crescimento demográfico do país.

Também o Médio Tejo manteve uma evolução positiva. A sub-região, que integra 13 concelhos, alcançou os 227.067 habitantes em 2025, mais 2.116 do que no ano anterior e mais 15.839 relativamente a 2021, quando registava 211.228 residentes.

Entre os concelhos do Médio Tejo, Ourém continua a ter mais população, com 48.417 habitantes, seguido de Torres Novas, com 37.971, e Tomar, com 36.375 residentes.

As estimativas do INE confirmam uma tendência de crescimento demográfico nos territórios mais próximos da Área Metropolitana de Lisboa, fenómeno particularmente visível nos concelhos do Oeste e da Lezíria do Tejo, que continuam a atrair novos residentes e a reforçar o seu peso populacional na região.