Elevadores avariados em estações de comboio de VFX continuam a ser mau cartão de visita

São vários os elevadores avariados e à espera de peças nas estações de comboio da Póvoa de Santa Iria, Vila Franca de Xira e Castanheira do Ribatejo, situação que tem gerado fortes críticas de utentes e também dos autarcas, que pedem maior celeridade na sua reparação por parte da Infraestruturas de Portugal (IP), entidade responsável pela manutenção destes equipamentos.

Um dos casos que tem gerado maiores queixas é o da passagem superior pedonal de Vila Franca de Xira, que tem o elevador parado há pelo menos seis meses e sem aparente solução à vista, obrigando quem tem dificuldades de locomoção ou carrinhos de bebé a subir escadas íngremes. Já um dos elevadores da estação da Póvoa de Santa Iria está fechado há mais de um mês e um outro, na Castanheira do Ribatejo, também não funciona.

O presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, diz já ter insistido repetidas vezes com a IP para reparar o equipamento, mas até à data sem sucesso. O autarca voltou a dizer que o município está disponível, mediante a recepção do devido envelope financeiro, para ficar a gerir a manutenção das estações se necessário, para dar a proximidade ao problema que tem faltado. Os vereadores Rita Antunes, da Coligação Nova Geração (PSD/IL), Dulce Arrojado, da CDU, e Barreira Soares, do Chega, também têm alertado para a necessidade deste problema ser resolvido.

O MIRANTE contactou a IP sobre este problema mas não recebeu resposta até ao fecho desta edição. No entanto, num debate recente sobre a ferrovia, em Lisboa, o vice-presidente da IP, Carlos Fernandes, lamentou o vandalismo existente sobre estas estruturas e o facto de todas terem décadas de utilização. “No caso de VFX, o elevador está fechado há seis meses porque houve pessoas que se fecharam lá dentro e depois tiveram de ser desencarceradas pelos bombeiros. Infelizmente partiram as portas que tinham décadas. Nós demos acções de formação aos bombeiros para saberem como fazer aquilo, mas infelizmente escolheram partir as portas e agora temos de fabricar outras”, disse.

Quase quatrocentas avarias em 14 meses

Conforme noticiámos anteriormente, entre 1 de Janeiro de 2024 e 28 de Fevereiro de 2025 foram registadas 383 avarias nos 16 elevadores das estações de comboio do concelho de Vila Franca de Xira. A estação de Vila Franca de Xira registou a maior taxa de avarias (137), apesar de possuir elevadores mais recentes, com uma média de idade de cinco anos, o que perfaz um total de 316 horas de indisponibilidade dos dois elevadores no período em análise. Na estação de Alhandra, os dois elevadores têm uma média de idade de 19 anos e os dois equipamentos estiveram avariados 40 vezes, o que resultou numa indisponibilidade de uso para os utentes de 138 horas. Na estação de Alverca do Ribatejo, os quatro elevadores, com cerca de 40 anos, estiveram avariados 40 vezes e sem poder ser usados 138 horas. Em Castanheira do Ribatejo, os cinco elevadores existentes, com uma média de idade de 19 anos, registaram 64 avarias, correspondendo a 12,8 avarias por equipamento, somando 212 horas de inoperacionalidade. Na estação da Póvoa de Santa Iria os três elevadores existentes têm uma média de idade de 26 anos e registaram 102 avarias, acumulando um total de 283 horas de paragem.