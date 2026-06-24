Já são conhecidas as personalidades homenageadas no dia da cidade de Vila Franca de Xira

A freguesia de Vila Franca de Xira revelou a lista de cidadãos e entidades distinguidas este ano com os galardões de mérito da freguesia, integrados nas comemorações do Dia da Cidade, que se assinalam a 28 de Junho no Clube Vilafranquense. A iniciativa visa reconhecer publicamente o contributo de várias personalidades, colectividades e empresas que se destacaram em diversos sectores da sociedade local, reflectindo o dinamismo e a história da comunidade vilafranquense.

Na edição deste ano as distinções individuais foram atribuídas a Catarina Madaleno, que recebe o galardão de Mérito Ambiental; João Faria, distinguido com o Mérito Associativo; Maria João Martins, que arrecada o Mérito Cultural; e Dina Isabel, reconhecida com o Mérito Profissional. No que toca à Tradição Local, o destaque vai para Vasco Pereira, enquanto Mário Real Nunes recebe a distinção de Mérito Comercial. O sector económico e empresarial da região é também valorizado através da atribuição do prémio de Mérito Empresarial ao Café Aracuá. No plano desportivo, o Mérito Desportivo é entregue à atleta Leonor Carreira, e, no âmbito do apoio à comunidade, o Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social Integrado (SAASI) é homenageado com o galardão de Mérito Social.

Com uma forte componente ligada à história e à memória política do concelho, as distinções deste ano dão também particular relevo à actividade cívica e democrática, num ano em que se assinalam os 50 anos da Constituição da República Portuguesa. O Mérito de Intervenção Democrática foi atribuído ao núcleo de Vila Franca de Xira da URAP (União dos Resistentes Antifascistas Portugueses). Paralelamente, o Mérito Cívico homenageia colectivamente os Deputados Vilafranquenses da Assembleia Constituinte de 1976, nomeadamente José Pedro Soares, Afonso Dias e Luís Covas, pelo papel fundamental que desempenharam na fundação do regime democrático.