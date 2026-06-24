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Sociedade | 24-06-2026 10:00

Parque de Campismo de Ortiga lança nova página e oferece estadia

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Parque de Campismo Municipal de Ortiga, em Mação, assinala 24 anos de atividade com um passatempo que oferece duas noites de alojamento aos participantes.

Para assinalar o 24.º aniversário, que se celebra a 1 de Julho, foi lançado um desafio que dará ao vencedor duas noites de estadia gratuita no Parque de Campismo Municipal de Ortiga, em Mação. Para participar, os interessados devem seguir a nova página do Parque de Campismo de Ortiga no Facebook e enviar um e-mail a partilhar o momento mais especial que viveram num parque de campismo, explicando porque gostariam de visitar aquele espaço. As participações estão abertas até 29 de Junho e o vencedor será anunciado no dia do aniversário do parque.

O Parque de Campismo Municipal de Ortiga, no concelho de Mação, acaba de lançar uma nova página na rede social Facebook com o objectivo de reforçar a comunicação com campistas e visitantes. Através da plataforma, o parque pretende divulgar informações úteis sobre o seu funcionamento, bem como sugestões de locais a visitar e atividades a realizar no concelho, promovendo uma maior proximidade com os utilizadores.

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