Parque de Campismo de Ortiga lança nova página e oferece estadia

Para assinalar o 24.º aniversário, que se celebra a 1 de Julho, foi lançado um desafio que dará ao vencedor duas noites de estadia gratuita no Parque de Campismo Municipal de Ortiga, em Mação. Para participar, os interessados devem seguir a nova página do Parque de Campismo de Ortiga no Facebook e enviar um e-mail a partilhar o momento mais especial que viveram num parque de campismo, explicando porque gostariam de visitar aquele espaço. As participações estão abertas até 29 de Junho e o vencedor será anunciado no dia do aniversário do parque.

O Parque de Campismo Municipal de Ortiga, no concelho de Mação, acaba de lançar uma nova página na rede social Facebook com o objectivo de reforçar a comunicação com campistas e visitantes. Através da plataforma, o parque pretende divulgar informações úteis sobre o seu funcionamento, bem como sugestões de locais a visitar e atividades a realizar no concelho, promovendo uma maior proximidade com os utilizadores.

