uma parceria com o Jornal Expresso
25/06/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 25-06-2026 16:03

Obras de quase 190 mil euros em arruamentos em Almeirim e Fazendas

obras em estrada
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Câmara de Almeirim adjudicou a empreitada à empresa que apresentou o preço abaixo do valor base do concurso

A Câmara de Almeirim adjudicou à empresa Topbet a empreitada de requalificação de arruamentos nas freguesias de Almeirim e Fazendas, num investimento de 189.931 euros, acrescido de IVA. A decisão foi tomada após a conclusão do concurso público lançado pelo município, cujo relatório final foi aprovado a 22 de Junho de 2026. Segundo o relatório, a Topbet apresentou a proposta economicamente mais vantajosa, abaixo do preço base fixado em 202.354 euros.
O júri admitiu três propostas que incluíram a Matos & Neves, Lda e a António Rodrigues Capela & Filhos, Lda. A empreitada tem um prazo de execução de sessenta dias, com início a definir no auto de consignação. O contrato inclui plano de trabalhos, memória descritiva, lista de preços unitários e demais elementos exigidos no concurso.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1776
    24-06-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1776
    24-06-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1776
    24-06-2026
    Capa Vale Tejo
    24-06-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região