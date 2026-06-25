Obras de quase 190 mil euros em arruamentos em Almeirim e Fazendas

A Câmara de Almeirim adjudicou à empresa Topbet a empreitada de requalificação de arruamentos nas freguesias de Almeirim e Fazendas, num investimento de 189.931 euros, acrescido de IVA. A decisão foi tomada após a conclusão do concurso público lançado pelo município, cujo relatório final foi aprovado a 22 de Junho de 2026. Segundo o relatório, a Topbet apresentou a proposta economicamente mais vantajosa, abaixo do preço base fixado em 202.354 euros.

O júri admitiu três propostas que incluíram a Matos & Neves, Lda e a António Rodrigues Capela & Filhos, Lda. A empreitada tem um prazo de execução de sessenta dias, com início a definir no auto de consignação. O contrato inclui plano de trabalhos, memória descritiva, lista de preços unitários e demais elementos exigidos no concurso.