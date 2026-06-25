Obras para reparar EN118 em Almeirim arrancam hoje

A Estrada Nacional 118 junto à Quinta da Alorna tem trânsito condicionado desde Fevereiro, devido a um aluimento de terras que causou danos no piso. Obras devem durar cerca de um mês.

O piso na Estrada Nacional 118 entre Almeirim e o acesso à ponte Salgueiro Maia vai começar a ser reparado esta quinta-feira, 25 de Junho, anunciou a Câmara de Almeirim. Os trabalhos, da responsabilidade da empresa pública Infraestruturas de Portugal (IP), têm a duração prevista de cerca de um mês e esse troço vai continuar com circulação alternada em cada sentido. “Trata-se de uma excelente notícia para a cidade, permitindo resolver o condicionamento existente naquele local desde as recentes tempestades”, diz a autarquia.

O tráfego na EN 118, junto à Quinta da Alorna, está condicionado há quase cinco meses, devido ao colapso parcial do aterro e da plataforma rodoviária no sentido Salvaterra de Magos/Almeirim. Segundo esclarecimento da IP enviado a O MIRANTE no mês passado, o problema teve origem no colapso do talude e da plataforma, registado a 11 de Fevereiro, num troço entre os quilómetros 72,340 e 72,477. A instabilidade da via resultou das chuvas intensas e persistentes de Janeiro e Fevereiro, que provocaram a inundação dos terrenos adjacentes e comprometeram a segurança da infraestrutura.

Por razões de segurança, foi implementada de imediato a circulação alternada, enquanto decorriam os trabalhos de avaliação técnica e de definição da solução de reparação. O condicionamento tem causado transtornos diários a quem utiliza a via, sobretudo a trabalhadores e veículos pesados que circulam entre Salvaterra de Magos e Almeirim, mas a entidade garante que a intervenção é indispensável para evitar novos deslizamentos e assegurar a estabilidade da estrada.