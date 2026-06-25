Ordem dos Enfermeiros no terreno para ouvir profissionais da Lezíria

A Secção Regional do Sul da Ordem dos Enfermeiros visitou, no dia 9 de Junho, a Unidade Local de Saúde da Lezíria, no âmbito da iniciativa nacional “Ordem Presente”, desenvolvida sob o lema “Mais perto dos Enfermeiros. Firmes na defesa da profissão”. A comitiva da Ordem dos Enfermeiros, composta por Ana João, Cláudia Simão, Noélia Vieira e Rui Alves, foi recebida por Fátima Lopes, enfermeira directora da ULS Lezíria, Hugo Costa, vogal executivo do Conselho de Administração, e Paula Lino, enfermeira gestora do Departamento de Urgência. A visita ficou marcada pela partilha de experiências e pela reflexão sobre os principais desafios que se colocam actualmente aos enfermeiros, profissionais que continuam a desempenhar um papel essencial na resposta do Serviço Nacional de Saúde e na prestação de cuidados às populações.

Durante a deslocação, acompanhada pelas enfermeiras Paula Lino e Teresa Nogueira, enfermeira adjunta para os cuidados de saúde primários, a equipa da Ordem teve oportunidade de conhecer diferentes serviços e contextos assistenciais da ULS Lezíria. O objectivo principal foi reforçar a proximidade com os enfermeiros, escutar as suas preocupações e recolher contributos sobre as condições de exercício da profissão nos diferentes contextos de trabalho. A iniciativa permitiu também esclarecer questões relacionadas com a actividade da Ordem e promover uma maior participação dos profissionais.