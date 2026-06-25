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Sociedade | 25-06-2026 15:26

Posto da GNR de Coruche prestes a reabrir após 31 meses de obras

Posto da GNR de Coruche prestes a reabrir após 31 meses de obras
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A intervenção no edifício da força de segurança arrancou em Novembro de 2023, tinha um prazo inicial de 14 meses e só agora entra na fase final, depois da ligação eléctrica ao posto.

A ligação eléctrica ao posto da GNR de Coruche, que se conclui esta semana, marca o final das obras de requalificação do edifício, prevendo-se a reabertura do espaço em breve. O presidente da Câmara Municipal de Coruche, Nuno Azevedo (PS), assegura que os militares do Destacamento Territorial, que actualmente se encontram em Samora Correia, concelho de Benavente, devido à intervenção, vão regressar a Coruche, mas ainda não foi revelada a data oficial de inauguração do renovado espaço.
A obra arrancou em Novembro de 2023 e tinha um prazo inicial de execução de 14 meses, correspondente a 420 dias. Contas feitas, até Junho de 2026 decorreram 31 meses, ou seja, dois anos e sete meses desde o início da empreitada. O prazo inicial foi ultrapassado em 17 meses, fazendo com que a intervenção tenha demorado mais do dobro do tempo previsto e tendo tido um reforço de verba em cerca de 200 mil euros ao inicialmente previsto.

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