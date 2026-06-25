uma parceria com o Jornal Expresso
25/06/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 25-06-2026 18:00

Radar Social identifica 120 situações de vulnerabilidade no concelho de Azambuja

idosa idoso idosos ilustrativ
foto ilustrativa - foto dr
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Radar Social de Azambuja sinalizou 120 situações de vulnerabilidade social desde Maio de 2024, num projecto integrado no Conselho Local de Acção Social. A maioria dos casos está ligada a dificuldades económicas e isolamento, com maior incidência nas freguesias mais populosas do concelho.

O Radar Social, medida integrada no Conselho Local de Acção Social de Azambuja, sinalizou no concelho, desde Maio de 2024, 120 casos de pessoas em situação de vulnerabilidade social. O projecto terminou no final de Junho e foi apresentado na última reunião pública do município.
Segundo as duas técnicas, Clara Vital e Rita Fernandes, até ao dia 13 de Maio estavam sinalizados 113 processos, que envolveram 126 pessoas, sendo que a maior parte dos casos é das freguesias de Azambuja, Aveiras de Cima e Alcoentre, onde existe maior população.
A maioria das pessoas sinalizadas são portuguesas (107), sendo nove de nacionalidade brasileira, sete dos PALOP, duas de outros países da Europa e uma de nacionalidade desconhecida.
A maioria dos pedidos de ajuda incide no sexo feminino, com 77 registos, e 49 no sexo masculino. Deste universo, 16 pessoas têm idade até aos 18 anos, dez entre os 18 e os 29 anos, 48 entre os 30 e os 64 anos e 52 com mais de 65 anos.
Segundo as técnicas, a maioria das sinalizações está relacionada com insuficiência económica, seguida de isolamento e solidão. A maior parte das sinalizações foi feita pelo próprio Radar Social.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1776
    24-06-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1776
    24-06-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1776
    24-06-2026
    Capa Vale Tejo
    24-06-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região