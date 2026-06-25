Radar Social identifica 120 situações de vulnerabilidade no concelho de Azambuja
Radar Social de Azambuja sinalizou 120 situações de vulnerabilidade social desde Maio de 2024, num projecto integrado no Conselho Local de Acção Social. A maioria dos casos está ligada a dificuldades económicas e isolamento, com maior incidência nas freguesias mais populosas do concelho.
O Radar Social, medida integrada no Conselho Local de Acção Social de Azambuja, sinalizou no concelho, desde Maio de 2024, 120 casos de pessoas em situação de vulnerabilidade social. O projecto terminou no final de Junho e foi apresentado na última reunião pública do município.
Segundo as duas técnicas, Clara Vital e Rita Fernandes, até ao dia 13 de Maio estavam sinalizados 113 processos, que envolveram 126 pessoas, sendo que a maior parte dos casos é das freguesias de Azambuja, Aveiras de Cima e Alcoentre, onde existe maior população.
A maioria das pessoas sinalizadas são portuguesas (107), sendo nove de nacionalidade brasileira, sete dos PALOP, duas de outros países da Europa e uma de nacionalidade desconhecida.
A maioria dos pedidos de ajuda incide no sexo feminino, com 77 registos, e 49 no sexo masculino. Deste universo, 16 pessoas têm idade até aos 18 anos, dez entre os 18 e os 29 anos, 48 entre os 30 e os 64 anos e 52 com mais de 65 anos.
Segundo as técnicas, a maioria das sinalizações está relacionada com insuficiência económica, seguida de isolamento e solidão. A maior parte das sinalizações foi feita pelo próprio Radar Social.