Radar Social identifica 120 situações de vulnerabilidade no concelho de Azambuja

O Radar Social, medida integrada no Conselho Local de Acção Social de Azambuja, sinalizou no concelho, desde Maio de 2024, 120 casos de pessoas em situação de vulnerabilidade social. O projecto terminou no final de Junho e foi apresentado na última reunião pública do município.

Segundo as duas técnicas, Clara Vital e Rita Fernandes, até ao dia 13 de Maio estavam sinalizados 113 processos, que envolveram 126 pessoas, sendo que a maior parte dos casos é das freguesias de Azambuja, Aveiras de Cima e Alcoentre, onde existe maior população.

A maioria das pessoas sinalizadas são portuguesas (107), sendo nove de nacionalidade brasileira, sete dos PALOP, duas de outros países da Europa e uma de nacionalidade desconhecida.

A maioria dos pedidos de ajuda incide no sexo feminino, com 77 registos, e 49 no sexo masculino. Deste universo, 16 pessoas têm idade até aos 18 anos, dez entre os 18 e os 29 anos, 48 entre os 30 e os 64 anos e 52 com mais de 65 anos.

Segundo as técnicas, a maioria das sinalizações está relacionada com insuficiência económica, seguida de isolamento e solidão. A maior parte das sinalizações foi feita pelo próprio Radar Social.