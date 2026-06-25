Técnicos de emergência pré-hospitalar solidários com Arruda dos Vinhos

O Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (STEPH) pediu na última semana uma audiência ao Presidente da República para que António José Seguro intervenha no sentido de travar reformas que estão a decorrer na resposta de emergência em Portugal.

Em comunicado o STEPH “volta a solicitar” audiência ao Presidente da República para que, no exercício das suas competências e influência institucional, “intervenha no sentido de travar reformas que estão a enfraquecer diariamente a resposta de emergência em Portugal”.

O comunicado surge após recentes declarações da ministra da Saúde, Ana Paula Martins, que justificou a demora de 58 minutos no atendimento telefónico do INEM aos Bombeiros de Arruda dos Vinhos na última semana, noticiado por O MIRANTE, afirmando que o atraso ocorreu porque os operacionais utilizaram um “número interno” e não a linha comum. Declarações que o comandante da corporação, Pedro Pereira, também já tinha criticado a O MIRANTE por considerar que não foram verdadeiras.

O caso envolveu um homem com uma fractura numa perna, que acabou por ser transportado para o hospital depois de o comandante dos bombeiros decidir avançar com a vítima face à falta de resposta da emergência médica.

Para o STEPH, liderado por Rui Lázaro, as declarações da ministra da Saúde, acusando as equipas de emergência médica de utilizarem números errados para contactar os Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU), “são graves, injustas e revelam um preocupante desconhecimento do funcionamento do Sistema Integrado de Emergência Médica”. Para o sindicato as equipas de emergência médica utilizam exclusivamente os contactos definidos e disponibilizados pelo próprio INEM. “Tentar transferir para os profissionais a responsabilidade por falhas operacionais do sistema constitui uma narrativa inaceitável e desrespeitadora para quem assegura diariamente a resposta em situações críticas”, acusa o sindicato.

De acordo com o STEPH, o colapso das linhas de atendimento destinadas às equipas não é um episódio isolado nem inesperado, acrescentando que se trata de uma consequência directa das alterações promovidas pelo actual Conselho Directivo do INEM, com responsabilidade política do Ministério da Saúde.

“Enquanto se procuram culpados entre os profissionais, os cidadãos continuam a assistir à degradação da capacidade de resposta da emergência médica, com atrasos, constrangimentos operacionais e riscos acrescidos para quem necessita de cuidados de emergência”, denuncia o sindicato.