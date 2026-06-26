Câmara de Santarém abre concurso para contratar arquitecto e engenheiro

A Câmara de Santarém abriu dois procedimentos concursais por tempo indeterminado para recrutamento de dois técnicos superiores de Arquitectura e Engenharia Civil. Os anúncios foram publicados no dia 25 de Junho, em Diário da República. Os procedimentos estão publicados e podem ser consultados, na Bolsa de Emprego Público.

As candidaturas decorrem até dia 9 de Julho e devem ser submetidas, através da Plataforma de Recrutamento, disponível em https://recrutamento.cm-santarem.pt/, não sendo admitidas candidaturas via e-mail ou em formato papel. Para obter mais informações, os interessados podem contactar a Divisão de Gestão de Pessoas e Promoção Socioprofissional da Câmara de Santarém, durante o horário de expediente, ou através do endereço de e-mail: rhconcursos@cm-santarem.pt.

