Falta de limpeza do ribeiro de Alpriate motiva queixas da população

Os moradores de Alpriate, em Vialonga, voltaram a alertar para o estado de abandono do ribeiro que atravessa a localidade, denunciando a falta de limpeza do leito e das margens e os riscos que esta situação representa para a segurança das populações, para a saúde pública e para a protecção das habitações próximas.

De acordo com Fátima Grilo, a ponte à entrada de Alpriate está limpa do lado esquerdo, limpezas essas feitas pelos particulares a expensas próprias. Já o lado direito, que cabe à Câmara de Vila Franca de Xira, não é limpo há anos. “A retórica tem sido referir-se que a limpeza do ribeiro é realizada de dois em dois anos. Contudo, tal não sucede há muito, conforme se pode comprovar pelo crescimento, no leito do ribeiro, inclusivamente, de árvores, bem como pela acumulação de silvas, vegetação densa e resíduos diversos. Desta situação resulta a proliferação de ratos, rastejantes e outras pragas, frequentemente observadas nas imediações e até a atravessar a via pública”, alerta a moradora.

Cheias e incêndios preocupam moradores

Fátima Grilo diz que a ameaça de cheias continua a inquietar a população, uma vez que o ribeiro de Alpriate recebe as águas provenientes da Serra de Santa Eulália e de diversas linhas de água, concentrando caudais significativos durante os períodos de chuva intensa. Os moradores receiam que a vegetação e os obstáculos existentes no leito dificultem o escoamento normal das águas, provocando o seu recuo e aumentando o risco de inundação das moradias localizadas junto ao curso de água.

Outro dos riscos é o de incêndio, sublinha, pelo que a limpeza da vegetação é uma medida preventiva essencial. “Face à situação, os residentes apelam à realização urgente de trabalhos de limpeza e desobstrução do leito do ribeiro, considerando que os cidadãos não podem ser deixados ao abandono”, reitera a residente.

O MIRANTE questionou a Câmara de Vila Franca de Xira, não tendo obtido resposta até ao fecho desta edição.