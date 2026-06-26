Sociedade | 26-06-2026 16:54
Golegã reforça alertas de segurança na lagoa da alverca
Utilização indevida por um grupo de jovens obrigou a autarquia a reforçar as medidas de sensibilização e segurança na lagoa da alverca.
A Câmara da Golegã vai reforçar as medidas de sensibilização e de segurança na zona da lagoa da alverca após ter sido verificada a utilização frequente do espaço por jovens para banhos e saltos considerados perigosos. O vice-presidente da autarquia, Diogo Rosa, explicou que, embora a utilização da área não esteja proibida, foram verificados vários comportamentos de risco, nomeadamente saltos a partir de zonas elevadas e circulação de pessoas junto ao sistema de escoamento de água.
O município já procedeu à colocação de sinalização provisória, como medida preventiva, alertando para os perigos existentes e para o facto de se tratar de uma área sem vigilância permanente, estando ainda prevista a instalação de painéis informativos definitivos. O executivo apela à colaboração dos pais e encarregados de educação, reforçando a necessidade de sensibilizar os mais jovens para os riscos associados à utilização inadequada daquele espaço.
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