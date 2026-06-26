Google juntou profissionais dos media em Lisboa para debater futuro da edição digital

A primeira edição portuguesa do Google Publisher Day realizou-se no dia 24 de Junho, no Monsanto Open Air, em Lisboa, reunindo dezenas de profissionais do sector editorial e dos media para uma tarde dedicada a discutir as tendências da edição digital e inovação tecnológica.



A iniciativa, promovida pela Google, teve como objectivo proporcionar aos editores portugueses um espaço de contacto directo com especialistas da empresa, bem como com representantes de órgãos de comunicação social nacionais e regionais.



O programa abriu com uma sessão dedicada à proposta de valor das notícias e aos modelos emergentes para o jornalismo, conduzida por Arun Venkatraman. Seguiu-se uma intervenção de Elena Legeros, centrada na inovação em produtos Google e na pesquisa. Ao longo da sessão foram abordados temas como os novos modelos para o jornalismo, a proposta de valor das notícias, a inovação nos produtos Google e, na pesquisa, os desafios colocados ao sector pela inteligência artificial (IA). O programa incluiu ainda uma sessão aberta de perguntas e respostas e uma conversa entre Riccardo Terzi, responsável pelas parcerias da Google News para o Sul da Europa e Ignatius Roberts, responsável da Google para os media no mercado ibérico.



A componente dedicada ao vídeo e ao áudio esteve em destaque numa mesa-redonda sobre formas de aumentar o alcance no YouTube através de podcasts, que contou com a participação de Gustavo Poloni, da Google, Miguel Pinheiro, do Observador, Luís Fonseca, da Rádio Renascença, e Luís Oliveira, da RTP.



A monetização na era da inteligência artificial foi outro dos temas em análise, numa apresentação centrada nas experiências premium e na optimização de processos, conduzida por Gustavo Cordeiro, da Google.



O encontro terminou com um momento de networking entre os participantes, reforçando a intenção da iniciativa de aproximar a Google dos editores portugueses e promover a partilha de experiências sobre os desafios e oportunidades do ecossistema digital.