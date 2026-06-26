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Sociedade | 26-06-2026 16:07

Google juntou profissionais dos media em Lisboa para debater futuro da edição digital

Google juntou profissionais dos media em Lisboa para debater futuro da edição digital
Riccardo Terzi, responsável pelas parcerias da Google News para o Sul da Europa e Ignatius Roberts, responsável da Google para os media no mercado de Portugal e Espanha.
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Google Publisher Day realizou-se no dia 24 de Junho, no Monsanto Open Air, em Lisboa, e juntou os principais responsáveis da empresa para Portugal e Espanha, assim como especialistas que viajaram dos EUA.

A primeira edição portuguesa do Google Publisher Day realizou-se no dia 24 de Junho, no Monsanto Open Air, em Lisboa, reunindo dezenas de profissionais do sector editorial e dos media para uma tarde dedicada a discutir as tendências da edição digital e inovação tecnológica.

A iniciativa, promovida pela Google, teve como objectivo proporcionar aos editores portugueses um espaço de contacto directo com especialistas da empresa, bem como com representantes de órgãos de comunicação social nacionais e regionais.

O programa abriu com uma sessão dedicada à proposta de valor das notícias e aos modelos emergentes para o jornalismo, conduzida por Arun Venkatraman. Seguiu-se uma intervenção de Elena Legeros, centrada na inovação em produtos Google e na pesquisa. Ao longo da sessão foram abordados temas como os novos modelos para o jornalismo, a proposta de valor das notícias, a inovação nos produtos Google e, na pesquisa, os desafios colocados ao sector pela inteligência artificial (IA). O programa incluiu ainda uma sessão aberta de perguntas e respostas e uma conversa entre Riccardo Terzi, responsável pelas parcerias da Google News para o Sul da Europa e Ignatius Roberts, responsável da Google para os media no mercado ibérico.

A componente dedicada ao vídeo e ao áudio esteve em destaque numa mesa-redonda sobre formas de aumentar o alcance no YouTube através de podcasts, que contou com a participação de Gustavo Poloni, da Google, Miguel Pinheiro, do Observador, Luís Fonseca, da Rádio Renascença, e Luís Oliveira, da RTP.

A monetização na era da inteligência artificial foi outro dos temas em análise, numa apresentação centrada nas experiências premium e na optimização de processos, conduzida por Gustavo Cordeiro, da Google.

O encontro terminou com um momento de networking entre os participantes, reforçando a intenção da iniciativa de aproximar a Google dos editores portugueses e promover a partilha de experiências sobre os desafios e oportunidades do ecossistema digital.

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