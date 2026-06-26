Sociedade | 26-06-2026 22:41
Homem de 49 anos detido em Santarém por resistência e coação sobre agente policial
A PSP de Santarém deteve um homem de 49 anos pelo crime de resistência e coação sobre agente policial, no dia 24 de Junho.
Na sequência de uma situação de violência doméstica ,os agentes da PSP deslocaram-se à residência onde os factos terão ocorrido no sentido de identificar o suspeito. A Policia diz que durante a interação, o suspeito demonstrou um comportamento agressivo e hostil para com os agentes da autoridade, tendo culminado com agressão a um dos polícias e tentativa de retirada da arma de serviço ao mesmo.
Foi necessário recorrer a uma arma elétrica TASER para dissuadir novas tentativas de ofensas à integridade física ao agente, tendo o agressor sido imobilizado e detido.Presente a tribunal, o suspeito foi sujeito à medida de coação de proibição de contactos com a vítima.
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