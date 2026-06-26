Nova rotunda junto ao Hospital de Abrantes avança com investimento de 1,48 milhões

A construção da nova rotunda de acesso ao Hospital Dr. Manuel Constâncio, em Abrantes, vai avançar num investimento superior a 1,48 milhões de euros. A adjudicação da empreitada foi aprovada em reunião do executivo municipal e é apresentada pela autarquia como uma intervenção estratégica para melhorar a mobilidade, a segurança rodoviária e as condições de acesso a uma das principais unidades hospitalares da região. A obra, adjudicada por 1.485.450,34 euros, acrescidos de IVA, vai incidir sobre a intersecção da Avenida D. Francisco Sá Carneiro com a Avenida Dr. Santana Maia e o Largo Engenheiro Bioucas, zona de forte pressão viária devido à proximidade ao Hospital de Abrantes. A intervenção prevê a construção de uma rotunda e a requalificação dos respectivos ramos de ligação, bem como a reorganização do estacionamento existente naquela área.

O presidente da Câmara Municipal de Abrantes, Manuel Valamatos, sublinhou a importância da empreitada, enquadrando-a no processo de valorização da envolvente ao hospital e no reforço do papel da unidade no território. Segundo o município, o projecto beneficia de financiamento comunitário e insere-se numa lógica de qualificação dos acessos e do espaço público em redor do Hospital Dr. Manuel Constâncio. A intervenção terá uma área aproximada de 20.500 metros quadrados e está contemplada no Plano de Urbanização de Abrantes. Além da nova rotunda, a empreitada inclui a requalificação das bolsas de estacionamento de apoio ao hospital. No final da obra ficarão disponíveis 151 lugares de estacionamento, mais 21 do que actualmente, a que se juntam seis lugares destinados ao serviço de táxis. Estão igualmente previstos mais quatro lugares reservados a pessoas com mobilidade reduzida. As paragens de autocarro existentes na zona também vão ser requalificadas, numa intervenção que inclui ainda melhorias na iluminação pública. A autarquia defende que a obra permitirá ordenar uma área sensível da cidade, marcada por uma utilização intensa por utentes, profissionais de saúde, transportes públicos, táxis e viaturas particulares. Depois da aprovação da adjudicação, a Câmara de Abrantes pretende avançar com a execução dos trabalhos “o mais rápido possível”.