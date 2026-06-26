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Sociedade | 26-06-2026 13:04

Novo single “Céu de Safiras” nasce de um sonho e marca viragem emocional de Inês Fonseca

Novo single “Céu de Safiras” nasce de um sonho e marca viragem emocional de Inês Fonseca
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A artista apresenta hoje o primeiro tema em português do seu novo trabalho, escrito a partir de um sonho que a deixou “infinitamente feliz” ao acordar

Inês Fonseca lançou esta sextafeira, 26 de Junho, o single Céu de Safiras, uma balada sensorial escrita a partir de um sonho que descreve como um dos momentos mais felizes que já viveu, ainda que apenas durante minutos ao acordar.

O tema, o primeiro em português deste novo trabalho, é produzido pelo espanhol Emilio Mercader, que também assinou o single anterior. A artista explica que a canção nasceu de um sonho “tão bonito” que a deixou num estado de felicidade intensa ao despertar. Dessa experiência surgiu uma letra “quase cinematográfica”, onde se cruzam memórias, referências musicais e imagens que marcaram a sua vida.

Em “Céu de Safiras” falase de dançar sob um céu azul profundo, de uma big band a tocar, de ver Tony Bennett num clube de jazz em Paris, ou de navegar num barco em Madrid sobre um mar escrito por Tom Jobim. Pequenas homenagens que, juntas, constroem o tecido emocional da canção desde as noites passadas em clubes de jazz de Barcelona e Paris até aos 15 anos de vida em Madrid e à sua assumida obsessão por Tony Bennett.

A artista acredita que esta poderá ser a sua música “mais sensorial e mais intensa emocionalmente”, e admite que é uma das suas favoritas de sempre. O single chega hoje a todas as plataformas digitais — Spotify, Apple Music, Amazon Music, YouTube, Instagram e Facebook — e a autora desafia o público a partilhar histórias de sonhos que tenham deixado a mesma sensação de felicidade luminosa que inspirou a canção.

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