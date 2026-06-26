Sociedade | 26-06-2026 16:45
Sardoal avança com concurso para habitação acessível na Fonte Estrada
foto ilustrativa
A Câmara de Sardoal está a preparar o lançamento do concurso destinado à construção de habitação acessível na Fonte Estrada.
A informação foi avançada durante a última reunião do executivo, onde foi explicado que os serviços técnicos têm estado envolvidos em diversos processos, encontrando-se agora o projecto numa fase adiantada.
O município já transmitiu à Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo as suas intenções relativamente a futuras candidaturas para financiamento de habitação acessível, procurando aproveitar oportunidades que possam surgir no próximo quadro de investimentos. A habitação continua a ser apontada pelo executivo como um dos principais desafios do concelho, numa altura em que a escassez de oferta condiciona a fixação de população e o desenvolvimento económico do território.
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